[FOTO] Zlato za križevački gin drugu godinu zaredom na GinIstri

Četvrto izdanje festivala GinIstra, posvećenog jednom od najomiljenijih pića, održalo se u Rovinju 17. i 18. listopada sudjelovanjem destilerija iz devet zemalja, uključujući Veliku Britaniju i Novi Zeland, na kojem je drugu godinu zaredom zlatnu medalju osvojio “Cherry on top” Destilerije Babić iz Križevaca.

Riječ je o hrvatskom premium craft ginu destiliranom u bakrenom kotlu i temeljenom na domaćoj, ručno ubranoj borovici s planinskog lanca Kapele te inovativnoj tehnologiji suptilno infuziranom s tri sorte domaćih trešanja uzgojenih na imanju Babićevih u okolici Križevaca.

“Cherry on Top” prošle je godine na Crospiritu osvojio zlato, titulu best in class i titulu ukupnog šampiona natjecanja, a ove je godine prvi put sudjelovao na prestižnom International Wine & Spirit Competition (IWSC) u Londonu gdje je osvojio visoko srebrno priznanje.

Ovo i druga pića i domaće likere obitelj Babić proizvodi spojivši tradiciju voćarstva i modernu destilaciju. Andrea je profesorica hrvatskog jezika i književnosti te knjižničarka, Franjo je diplomirani agronom, a od početka surađuju s barmenom Josipom Bradićem u promicanju svog visokokvalitetnog gina kao izvrsne baze za koktele.

“Cherry on Top” može se nabaviti u službenom webshopu Destilerije Babić i u supermarketima KTC-a u sljedećim gradovima kontinentalne Hrvatske: Koprivnica, Križevci, Bjelovar, Virovitica, Varaždin, Karlovac, Zabok, Čakovec, Vrbovec, Prelog i Dugo Selo.