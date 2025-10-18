Raspisan natječaj za 15. Dječji Kranjčić

U organizaciji križevačke Osnovne škole Ljudevita Modeca i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić” od 15. listopada do 15. prosinca 2025. otvoren je natječaj za 15. Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“. Riječ je o jedinom natječaju za duhovno književno i likovno stvaralaštvo na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj za djecu osnovnih škola. Nazvan je prema križevačkom župniku na glasu svetosti Stjepanu Kranjčiću koji je i sâm pisao književne radove katoličke tematike.

Organizatori su raspisali natječaj na krilima uspješnoga natječaja i književnoga susreta za duhovnu književnost na nacionalnoj razini za odrasle – Susreta hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ koji se ove godine u Križevcima 6. prosinca održava sedamnaesti put.

Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ ima nakanu potaknuti stvaranje suvremenih dječjih duhovnih književnih (poezija, proza, igrokazi) i likovnih radova protkanih kršćanskim vrednotama.

Organizatori predlažu da tema radova ovoga petnaestog natječaja bude opraštanje.

Najuspjeliji radovi prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda bit će nagrađeni i javno izvedeni u Križevcima u subotu 25. travnja 2026., a širi izbor odabranih književnih i likovnih radova bit će tiskan u prigodnome zborniku.

Sve dodatne informacije, prijavnice te obrasci za književni i likovni natječaj, mogu se pronaći na mrežnim stranicama: www.djecji.kranjcic.hr, www. kranjcic.hr i www.os-ljmodeca-kc.skole.hr.