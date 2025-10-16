Četvrtak na zvjezdarnici: Još traju Dani otvorenih vrata EU projekata

I ovoga četvrtka, 16. listopada, povodom Dana otvorenih vrata EU projekata (od 4. do 19. listopada) križevačka zvjezdarnica se otvara za posjetitelje u 15 sati od kada je moguće razgledavanje prostora, instrumenata i uređaja kojima raspolaže, a s terase zvjezdarnice promatra se Sunce uz stručno vođenje. Večernje promatranje neba počinje u 20 sati, a u slučaju da ga oblaci onemoguće, u učionici u kojoj se održavaju Male škole astronomije bit će upriličeno prigodno predavanje o svemiru i trenutnim pojavama na nebu.



Navečer je najatraktivniji objekt na nebu Saturn. Kako Mjesec izlazi tek oko 3 sata poslije ponoći, prilika je to za promatranje i nekih manje sjajnih objekata dalekog svemira. U posljednje vrijeme intenzivira se gradska rasvjeta oko zvjezdarnice, pa ćemo se tek uvjeriti što, osim Mjeseca i najsjajnijih planeta, našim teleskopima ostaje vidljivo.



Dobro došli na križevačku zvjezdarnicu između 15 i 17 sati i od 20 sati nadalje, sve dok bude zainteresiranih.