Cecijev “Blesimetar peti” i “Gole godine” Senada Avdića među novim naslovima

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci – STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

BLESIMETAR PETI: KAKO OSTATI NORMALAN / Saša Ceci. – Zagreb: In.Tri, 2025.

U ovoj zbirci tekstova autor se u kratkoj proznoj formi kritički osvrće na aktualne društvene pojave i tendencije koje uočava u medijima, institucijama i osobnim kontaktima. Autor te pojave i tendencije tematizira na osoban način, često kroz anegdotu i osobno iskustvo, analizirajući logiku pojedinih tvrdnji i njihovu činjeničnu utemeljenost, ukazujući na pojmovne, psihološke i karakterne propuste koji dovode do zabluda i zastranjenja.

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci – BELETRISTIKA

GOLE GODINE: (1987–1988) / Senad Avdić. – Zagreb; Sarajevo: Buybook, 2025.

Iz recenzije: Dok sam čitao ovu knjigu, sinulo mi je sljedeće: političari dolaze i odlaze, oni su potrošna roba, golema većina bude zaboravljena isti čas kad izgube moć, sljedećoj generaciji njihova imena ne znače ništa. Ostaje, međutim, kultura. Ostaju muzičari, pisci, glumci, režiseri… Njih ne guta zaborav. Četrdeset godina poslije događaja kojima se u ovoj knjizi bavi Avdić, ni najmlađim generacijama nisu potrebne fusnote da bi znali tko su Pankrti, Lačni Franz, Zoran Predin, Azra, Džoni Štulić, Bijelo dugme, Goran Bregović, Emir Kusturica, Semezdin Mehmedinović, Abdulah Sidran, Filip David i drugi “likovi” iz područja kulture o Kojima Avdić pripovijeda. No, neugodna je i surova činjenica da na naše sudbine i živote politika i političari utječu presudnije nego umjetnost, pisci i muzičari. Ova knjiga je autentičan i važan dokument o vremenu u kojem je, kako je to jednom kazao Abdulah Sidran, “srušen jedan svijet, a oni koji su ga srušili nisu umjeli napraviti bolji”. (Edo Popović)

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci – DJEČJI ODJEL

MEDVEDGRAD: TAJNA KRALJIČINOG ZDENCA / tekst i ilustracije Dražen Štebih. – Zagreb: Naklada Cvrčak, 2025.

Medvedgrad, sa svojom bogatom poviješću i strateškom važnošću, danas je svijetla točka na karti Hrvatske, ponosno gledajući na doline ispod sebe. No iza tih drevnih zidina krije se priča o tajanstvenim događajima i legendama. Na stranicama ove slikovnice otkrivat ćemo priču o zagonetnoj Crnoj kraljici i čarobnom zdencu, koji su u prošlosti donosili ne samo misterij, već i magiju u srce Medvedgrada. Pripremite se za putovanje kroz vrijeme i čaroliju dok istražujemo kako su se hrabri junaci suočavali s opasnostima i čuvali tajne utvrde.

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci – POLICA STRIPOVI

BLADE RUNNER: POČETAK / napisali K. Perkins, Mellow Brown, Mike Johnson; crtež Fernando Dagnino ; boja Marco Lesko ; slova Jim Campbell ; [prijevod Mirta Jurilj]. – Zagreb: Udruga Crtani romani šou, 2025.

Smješten deset godina prije događaja iz hvaljenog strip-serijala BLADE RUNNER 2019 i originalnog filma Ridleyja Scotta, ovaj prethodnik iz istog kanona prikazuje rođenje odjela Blade Runner te u Blade Runner panteon uvodi novog junaka.