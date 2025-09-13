Svjetski je dan prve pomoći

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjesec, najveća humanitarna mreža na svijetu u kojoj od njezinog osnutka prva pomoć zauzima središnje mjesto, danas obilježava Svjetski dan prve pomoći. U Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (Međunarodna federacija) i 191 nacionalnom društvu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, prva pomoć smatra se temeljnim načinom jačanja sposobnosti pojedinca i zajednice za odgovor na zdravstvene ili humanitarne krize.

Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći svake druge subote u rujnu prilika je za podizanje globalne svijesti o važnosti znanja i primjene vještina iz prve pomoći, čime se potiče na solidarnost i suradnju u cijelom društvu, kroz prilagodbu lokalnim potrebama i promicanje prve pomoći aktivnim uključivanjem svih članova zajednice u lancu spašavanja života.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja je „Prva pomoć i klimatske promjene“, budući da su klimatske promjene jedan od najvećih izazova s kojim se suočava suvremeno doba, a čiji se učinci očituju u sve intenzivnijim i češćim ekstremnim vremenskim pojavama (poput toplinskih valova, oluja, poplava, suša ili požara) koje prijete sigurnosti stanovništva imajući izravan utjecaj na ljudsko zdravlje, uzrokujući široki spektar ozljeda i

bolesti.

Svjetskim danom prve pomoći želi se naglasiti važnost odgovora na ovu vrstu krizne situacije koja utječe na zdravlje ljudi i okoliš. Integracija prve pomoći u strategije prilagodbe klimatskim promjenama jedan je od ključnih načina za jačanje otpornosti zajednice. Jednako tako, prva pomoć mora biti dio programa koji se odnose na humanitarno djelovanje uslijed migracije ljudi. Tehnološke inovacije i digitalni resursi postaju neophodni alati za širenje znanja iz prve pomoći.

Vizija Međunarodne federacije do 2030. godine naglašava važnost dostupnosti učinkovite obuke iz prve pomoći svima s ciljem osiguravanja da u svakom kućanstvu, školi ili na radnom mjestu postoji barem jedna osoba osposobljena za pružanje prve pomoći.



