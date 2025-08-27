Noćnim usponom na Triglav osam križevačkih planinarki ispunilo san

Osam planinarki iz Planinarskog društva Kalnik ostvarilo je svoj “planinarski san” i uz vodstvo iskusnog planinara Zlatka Mustića, uspješno se popelo na najviši vrh Julijskih Alpi i Slovenije Triglav, na 2864 metra nadmorske visine.

Dvodnevni pohod počele su u nedjelju, za zagrijavanje usponom do Vodnikovog doma na 1817 metara. “Uspon do doma pružao je predivne poglede i ugodnu atmosferu planinarenja, a dom je bio idealno mjesto za kratki odmor i pripremu za rani nastavak puta“, ispričala nam je Ivana Šiković. Odmor je uistinu bio kratak jer su do planinarca stigle popodne, a put prema vrhu nastavljale su već za nekoliko sati, odmah iza ponoći.

U ponedjeljak točno u jedan poslije ponoći Danijela, Vesna, Danijela, Ljubica, Martina, Lili, Mirjana i Ivana su, uz stručnu pomoć i podršku vodiča Zlatka, krenule u noćni uspon prema domu Planika. Dočekao ih je, priča Ivana, u tišini noći i pod zvjezdanim nebom. Nakon kratkog odmora u domu, nastavili su prema samom vrhu Triglava.

“Na vrh Triglava popeli smo se u ranim jutarnjim satima, uz izlazak sunca koji je pružao spektakularan pogled na Julijske Alpe. Uspon je bio izazovan, ali ispunjen posebnim planinskim duhom, tišinom noći i osjećajem zajedništva. Ovaj izlet ostati će zapamćen kao fizički zahtjevan i emocionalno ispunjujuć, ali i još jedan podsjetnik na ljepotu i snagu slovenskih planina“, ispričala nam je Ivana. Sav napor, možda i strah u pojedinim trenucima kad su se osigurani uz sajlu uspinjali po hrptu stijene iznad provalija, zaboravlja se na vrhu. Velikim usponom ispunile su veliku želju, ali ne staju – idu dalje, kažu, i već postavljaju nove ciljeve, nove velike želje.