DEMANTI na tekst „Pobrkani smjerovi vlasti – burne reakcije na nova prometna rješenja“

Danas je e-poštom glavnom uredniku portala stigao zahtjev za demantijem, koji potpisuje gradska pročelnica Sandra Vuketić, na tekst „Pobrkani smjerovi vlasti – burne reakcije na nova prometna rješenja“, objavljen na web stranicama portala Križevci.info 15. siječnja 2025. godine. Traži se, sukladno Zakonu o medijima (“Narodne novine”, br. 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22), čl. 40., st. 1. i 4. objava demantija, koji u nastavku prenosimo u cijelosti, jer smo svjesni da je odgovor na novinarski upit kasnio zbog objektivnog tehničkog problema s portalskom e-poštom, a ne krivnjom gradske uprave, iako njihov odgovor u konačnici nije bio potpun niti su navedena javna predstavljanja dala detalje koji se problematiziraju predmetnim člankom:

U tekstu se navodi kako, citiramo, „Od Grada smo tražili presliku projekta za biciklističke staze kroz centar grada – Strossmayerov i Nemčićev trg i Zakmardijevu ulicu i preslike suglasnosti koje su dobili za uvođenje jednosmjernog prometa budući da Gradsko vijeće nije usvojilo odluku koja se na to odnosi, no do zaključenja ovog teksta odgovore nismo dobili.“

Molimo da ispravite sljedeće netočne podatke. Gospođa Silvia Novosel je u srijedu, 15. siječnja 2025. godine u 08,56 sati poslala upit sljedećeg sadržaja: „Poštovani, molim vas mi danas, u srijedu 15. siječnja do 12 sati dostavite presliku projekta biciklističke staze kroz centar grada – Strossmayerov i Nemčićev trg i Zakmardijevu ulicu. Od kojih tijela ste ishodili suglasnosti za uvođenje jednosmjernog prometa budući da Gradsko vijeće nije usvojilo odluku koja se na to odnosi?“. Odgovor na ovaj novinarski upit poslan je kako je traženo, isti dan, 15. siječnja u 11,46 sati o čemu dostavljamo dokaz pa stoga ne stoji navod da do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Nadalje, preslike suglasnosti za uvođenje jednosmjernog prometa nisu poslane budući da novinarka iste nije ni zatražila što se jasno vidi iz gore navedenog upita.

Nadalje, u tekstu se navodi kako citiramo „Kako bi trebao izgledati centar, građanima nije pokazano ni na predstavljanju nove prometne strategije ljetos u kinu.“ Molimo da ispravite i ovu netočnu informaciju. Naime, Grad Križevci je 03. srpnja 2024. godine u Kinu Križevci, između ostalog, predstavio i novu organizaciju prometa u centru grada svim zainteresiranim građanima, a o čemu je portal Križevci.info stavio najave čak dva puta, 25. lipnja 2024. godine https://www.krizevci.info/2024/06/25/konacno-o-tome-i-gradanima/

i na sam dan održavanja predstavljanja 03. srpnja 2024.

https://www.krizevci.info/2024/07/03/veceras-pitajte-o-biciklistickim-stazama-zatvaranjuprometa-javnomprijevozu/?fbclid=IwY2xjawH7gUJleHRuA2FlbQIxMQABHf70ATdsTG7GUtiWrVcdkfFMWAL04Pus0Cdr_ZeAeaPMfPP9ggSHKb6xQ_aem_QIAgcFx8p7AhpN52QBCIdA.

Dakle, građanima je predstavljeno kako će izgledati promet u centru grada pa stoga molimo

da sukladno zakonu ispravite netočne podatke.