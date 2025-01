[FOTO] Pobrkani smjerovi vlasti – burne reakcije na nova prometna rješenja

Burne reakcije građana na društvenim mrežama izazvale su fotografije križanja Smičiklasove, Zakmardijeve, Potočke i Račkoga, poznatije kao “kod Šaška” gdje se, prema najavi gradske vlasti, postavlja semafor. Kako radovi odmiču, postalo je vidljivo da Zakmardijeva ulica na to križanje “izlazi” kao jednosmjerna jer su već postavljeni rubnjaci uz znatno suženu cestu kojom dvosmjeran promet neće biti moguć.

Ovo je sramota! Van svake pameti. Tko ima moć progurati ovo? Je li tko pitao građane? Zašto se radi semafor ako se zatvara promet – samo su neki od stotina komentara među kojima gotovo da nema komentara podrške i odobravanja ideje da se promet kroz centar grada, od “Šaška” do nebodera, pretvori u jednosmjeran ili čak potpuno zatvori (što je vlast također spominjala). Ni gradski vijećnici nisu podržali ideju o uvođenju jednosmjernog prometa centrom pa su na posljednjoj sjednici u prosincu točku na kojoj se takva odluka trebala usvojiti skinuli s dnevnoga reda.

No projekt za biciklističku stazu kroz centar, za koju treba cijela prometna traka i jednosmjeran promet, Grad je naručio još ljetos, prije nego što su točku o novoj prometnoj organizaciji gradskih ulica stavili na dnevni red Gradskoga vijeća. Izvođač je izabran, a radovi bi, nakon pomicanja roka, trebali završiti do kraja siječnja.

O tome da će se sužavati cesta i uvesti jednosmjeran promet, nema spomena ni u pismu koje je gradonačelnik Mario Rajn krajem studenoga slao građanima i vlasnicima lokala u okolnim ulicama, kad je najavljivao jednomjesečni prekid prometa zbog postavljanja semafora i uzdizanja dva pješačka prijelaza. Kako bi trebao izgledati centar, građanima nije pokazano ni na predstavljanju nove prometne strategije ljetos u kinu. Od Grada smo tražili presliku projekta za biciklističke staze kroz centar grada – Stossmayerov i Nemčićev trg i Zakmardijevu ulicu i preslike suglasnosti koje su dobili za uvođenje jednosmjernog prometa budući da Gradsko vijeće nije usvojilo odluku koja se na to odnosi, no do zaključenja ovog teksta odgovore nismo dobili.