Produljili rok za završetak biciklističkih staza i povećali iznos zbog “neplaniranih popravaka”

Grad Križevci je produljio rok Grad-komu kao izvođaču radova na pješačko-biciklističkoj stazi u Tomislavovoj, centru grada i Markovićevoj ulici, projektu vrijednom 965.108.93 eura s PDV-om koji je trebao biti gotov do kraja 2024. Rok za završetak staze naručitelj je produžio do 31. siječnja, a kao razlog navodi “nepredvidive okolnosti na koje naručitelj nije mogao utjecati, zbog nemogućnosti izvođenja radova na dionici u centru grada, zbog nezavršenih radova koji se odvijaju na obilaznom pravcu kad se zbog izvođenja ovih radova zatvara centar grada“.

Javnu nabavu za izgradnju tri i pol kilometra biciklističkih staza Grad je pokrenuo lani u travnju, izvođača su izabrali i ugovorili ljetos, a sve je trebalo biti gotovo u prosincu. Naručene su staze u Tomislavovoj ulici od kolodvora do rotora kraj Plodina uz postojeću pješačko-biciklističku stazu, kroz centar grada i kroz park u Markovićevoj ulici. Konkretno u centru, kroz Strossmayerov i Nemčićev trg i Zakmardijevu ulicu trebala bi se graditi obostrana biciklistička traka na kolniku, no Gradsko vijeće još nije usvojilo odluku koja se odnosi na organizaciju prometa kroz taj dio grada. Naime, po završetku ovog projekta dosadašnji dvosmjeran promet kroz centar više neće biti moguć jer je biciklistička staza planirana na kolniku, no vijećnici to nisu usvojili, a točku o organizaciji prometa su skinuli s dnevnog reda posljednje sjednice Gradskoga vijeća u prosincu.

Osim ovoga, Grad je Grad-komu produljio rok za završetak radova na još jednom projektu za biciklističke staze kojim će se unaprijediti postojeće staze kroz Ulicu bana Jelačića, Franje Račkoga i Teslinu. Ovo je drugi aneks ugovoru koji je trebao biti gotov do kraja studenoga, pa je produljen do kraja prosinca, a sad je novi rok za završetak tih staza 31. ožujak. Osim produljenja roka, Grad je povećao i iznos ugovora za 44.400,50 eura plus PDV zbog “neplaniranih popravaka”.

“Naručitelj odobrava produljenje roka zbog otežanih vremenskih uvjeta koji nastupaju a koji nisu povoljni za izvođenje asfaltnih radova, ujedno povećava iznos ugovora zbog neplaniranih radova koji se odnose na popravke manjih površina u gradu a nisu mogli biti predviđeni u osnovnom ugovoru“, objašnjavaju razlog novih izmjena. Cijena je sad s ugovorenih oko 160 tisuća eura plus PDV porasla na 204.215,50 tisuće eura uvećano za PDV. Budući da u Jelačićevoj i Račkoga nisu povoljni uvjeti za asfaltiranje, pitanje je kako će se onda do kraja siječnja asfaltirati u Zakmardijevoj, na Nemčićevom i Strossmayerovom trgu, ali i što će biti s već ugovorenim projektom ako gradski vijećnici ne usvoje prijedlog vladajućih da promet u centru grada bude jednosmjeran.