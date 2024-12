Novi stripovi i knjige na policama knjižnice

Stručno-znanstveni odjel: RAD: OD PRAPOVIJESTI DO DANAS / James Suzman;

Posao kojim se bavimo daje nam smisao, oblikuje naše vrijednosti, određuje nam društveni status i nalaže kako ćemo provesti većinu vremena. Ali nije uvijek bilo tako: u 95 posto povijesti naše vrste rad nije imao takvo značenje.

Kako to da je onda postao središnji organizacijski princip naših društava? I zašto u doba materijalnog

obilja radimo više nego ikad? Od početaka života na Zemlji do sve automatiziranije sadašnjosti, istaknuti

antropolog James Suzman na revolucionaran način prikazuje novu povijest čovječanstva kroz prizmu rada, dovodeći u pitanje naše ukorijenjene predodžbe o tome tko smo.



Beletristika: TVOJE SU RUKE BILE PUNE ŽIVOTA / Suad Ali

Nora odrasta u uglednoj obitelji u somalijskom gradu Baidoa, ali se zbog očeva posla u bolnici sele u Mogadishuu. Ondje upoznaje i zaljubljuje se u Ahmeda, voditelja studentskog vijeća, koji je izlaže mračnoj strani zemlje – izbjegličkim kampovima, klanskim sukobima, nadolazećim političkim nemirima. Kako zemlja ulazi u 1990-e, politička se previranja pojačavaju i počinje masovni egzodus. Kada se otkrije da je Ahmed urednik protuvladinog časopisa, Nora je prisiljena napustiti svoj posao učiteljice, a obitelj se skriva, tijekom čega Ahmed oboli od malarije. Nakon njegove smrti i neizbježnog građanskog rata, Nora i kći Sagal nemaju izbora nego napustiti svoju domovinu. Završavaju u Švedskoj, gdje Nora pokušava stvoriti smislenu egzistenciju za sebe i kćer.

˝Tvoje su ruke bile pune života˝ dirljiv je portret žene prije, tijekom i nakon bijega. Suad Ali piše opsežan, živopisan prikaz svakodnevnog života u Somaliji govoreći o identitetu i raseljenosti, o gubicima i novim počecima te nudeći svježu perspektivu na žensko izbjegličko iskustvo.



Dječji odjel: SIRENA S NAOČALAMA / Matyas Dunajcsik; ilustrirao Gergo Gilicze

Atlanta živi na malom svjetioniku na kraju svijeta. Kad preko radija ne razgovara s Kamillom, učiteljicom iz sela ili ne sluša tatine jazz-ploče, obično promatra beskrajan morski horizont. Ali jednog dana na Vjetrovitu liticu stigne neočekivani gost koji Atlantu uplete u takvu pustolovinu na kakvoj bi djevojčici pozavidjeli i njezini slavni preci moreplovci…



Stripovi: KLEOS / scenarij Mark Eacersall, Serge Latapy; crtež Amélie Causse

Godina je 499. pr. n. e. Mladi Grk Filoklo, idealist i sanjar, zanosi se pričama iz Ilijade i Odiseje, čije stihove zna napamet. Nakon što pirati u pljačkaškom pohodu poharaju njegov grad, ogorčen nedostatkom hrabrosti otočkih muškaraca, Filoklo će se otisnuti na more u želji da se osveti napadačima.

Mladi junak na put kreće kako bi stekao neprolaznu slavu (kleos aphthiton), no ubrzo shvaća da se u životu ne odvija sve kao u homerskim tekstovima… Strip je “hommage pripovjedačima i temeljnim tekstovima europske književnosti”.