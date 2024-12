Švagelj kritizirao zatvaranje centra u vrijeme Adventa, Šaško: “Kućice su solidno popunjene, ne mislim da je neki problem”

Nezavisni vijećnik Ivica Švagelj na Aktualnom satu u sklopu 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca, osvrnuo se na zatvaranje prometa kroz centar grada za vrijeme Adventa. O problemima s kojima su ugostitelji, obrtnici i poduzetnici suočeni zbog zatvorenog centra, portal Križevci.info pisao je tijekom prošlog tjedna.

“Imam pitanje od križevačkih poduzetnika, obrtnika, ljudi koji rade u užem centru grada. Jasno mi je da su radovi, ali jesu li se morali baš sada raditi? Ja mislim da nisu, da se to mogli odraditi u siječnju ili prije Adventa. To je ipak vrijeme kada se ljudi najviše druže i troše, a ljudi koji su iznajmili kućice sada su suočeni s time da ste im zatvorili centar. Netko tko nije bio u privatnom sektoru nego je samo u javnom, ne razumije takve stvari. Ali vama pad prometa od 30 ili 40 posto znači jako puno. Svi ljudi koji tamo rade čekaju prosinac jer nakon toga je mrtvilo. Postoji li mogućnost otvaranja? Dobio sam informaciju da su se rampe maknule pa su nakon sat vremena vraćene. Možda meni, ali i poduzetnicima koji rade u centru, na ovo može odgovoriti gospodin zamjenik gradonačelnika, koji je prometni stručnjak“, upitao je Ivica Švagelj.

“Policija je tražila zatvaranje centra s obzirom na to da nisu svi znakovi postavljeni. Njima se ipak ne sviđa promet na taj način. Ali, koliko ja pratim, Advent je solidno popunjen i preko tjedna, tako da ne mislim da je to neki problem što se tiče adventskih kućica. Ali možemo to vidjeti i na snimkama koje redovito objavljujemo da su kućice solidno popunjene“, odgovorio je Šaško, na što mu je Švagelj kratko poručio:

“Najlakše je prebaciti odgovornost na nekog drugog. Mogli ste odmah reći da niste na vrijeme naručili signalizaciju, da ste zaboravili pa da je iz tog razloga zatvorena ruta kroz centar.”

