Otvorenje Adventa uz riječke Beatlese

Ljubitelji kvalitetne glazbe doći će na svoje u petak, kada će na otvorenju Adventa u Križevcima nastupiti riječki The Beatles Revival Band. Radi se o bendu koji Beatlese svira još od 1994. godine, a 28. studenog proslavili su 30 rođendan koncertom u zagrebačkoj Tvornici kulture. Zanimljivo je kako su uz brojne nastupe u Hrvatskoj i inozemstvu nastupili u poznatom Cavern Clubu u Liverpoolu, klubu u kojem su Beatlesi redovno nastupali i prije nego što su postali poznati. U Cavernu ne može svirati bilo tko, što znači da su riječki Beatlesi odličnom svirkom zaslužili nastup u gradu Beatlesa.

The Beatles Revival Band čine odlični glazbenici, predvođeni frontmenom Erikom Malnarom. Malnar je osnivač benda, a probranoj publici poznat je i kao frontmen kultnog benda Belfast Food. Bend ističe kako na svirkama nastoje svirati i neke manje poznate numere Beatlesa, kako bi odali počast cjelokupnoj diskografiji glazbenih legendi. No, vjerujemo i da će Križevci plesati u ritmu hitova – Eight Days a Week, Twist and Shout, A Hard Day`s Night, I Should Have Known Better, Rock and Roll Music i mnogih drugih.

Koncert Beatlesa iz “Riverpoola” najavljen je za 19 sati, nakon svečanog otvorenja Adventa u Križevcima. Unatoč negodovanju određenog dijela građana, bit će ovo rock n roll početak odličnog križevačkog Adventa. Kako su Križevci postali zaista urbana sredina, govori činjenica da se u programu nalazi i nastup DJ-a Roberta Marekovića (Swingersi, Fantomi). Neće to biti Blue Moon – već tradicionalna večer u Zagrebu, godišnje okupljanje rockabilly scene uz koncerte Greaseballsa i Fantoma. No, ovo je dovoljno da razveseli rock populaciju.

I drugi riječki bendovi, primjerice Blagdan Band sastavljen od poznatih glazbenika iz drugih bendova (Zoran Prodanović Prlja, Alen Tibljaš, Vlado Simčić Vava, Sandro Bastiančić, Matej Zec) svirali su Beatlese, no nitko toliko autentično kao The Beatles Revival Band. Vidimo se u petak u Križevcima!

Urbana scena uzvraća udarac, uz dužnu kritiku prema punim arenama (i šatorima).