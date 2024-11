Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1483

U ovoj emisiji prof. Željko Andreić govori o svom pokušaju traženja ostalih fragmenata meteorita Križevci detektorom metala 22. veljače 2011. godine (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo četvrtih dvadesetak minuta snimke drugog predavanja na Danima meteorita Križevci koje je 17. srpnja održao prof. dr. sc. Željko Andreić iz Hrvatske i Globalne meteorske mreže u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”, pod naslovom Meteori i meteoriti u organizaciji Astronomskog društva Perzeidi i Gradske knjižnice “Franjo Marković”. Između ostaloga govorio je o stručnim i znanstvenim radovima koji su do sada objavljeni o Meteoritu Križevci i kako je pokušao pronaći još poneki fragment meteorita detektorom metala nakon što je pronađen do sada jedini i (vjerojatno) najveći fragment.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu 103 kemijske mozgalice Andreja Kakše, u kutku za mlade Percy Jackson i bogovi Olimpa: Knjiga peta: Posljednja Olimpljanka Ricka Riordana, na odjelu beletristike Slijedi leptira Martte Kaukonen, a na stručno-znanstvenom odjelu Čuvaj leđa: Devet dokazanih strategija za smanjenje bolova u vratu i leđima bez operacije Kena Hansraja.



Na današnji datum rođeni su Grace Kelly, Auguste Rodin, DeWitt Wallace, Mani Gotovac (i umrla je na svoj rođendan), Leon Štukelj i Nadia Comăneci, sklopljen je Rapalski ugovor, završen je Tokijski proces, pronađeni su ostaci ekspedicije Roberta Scotta i njihova smrznuta tijela, Tim Berners-Lee predložio je World Wide Web, a umrli su Tin Ujević, Janika Balaž, Martin Sagner i Wilma Rudolph.



U Vijestima Krugova govorimo o Interliberu, Drugom hrvatskom simpoziju o umjetnoj inteligenciji, te o jednoj potopljenoj crkvi. Najavljujemo i neke događaje u kulturi u Križevcima ovih dana.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno spominjemo proučavanje podataka dobivenih 1986. godine s letjelice Voyager 2 i solarnu sondu Parker te “prebrojavamo” Starlink satelite u orbiti.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Toshihika Sahashija, Karla Marxa (skladatelja a ne filozofa), Rudolfa Frimla, Alexandera Borodina, Marka Knopflera, Neila Younga, grupe Hot Chocolate i kvarteta 4M.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1483 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 12. studenoga od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/