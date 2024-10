Povodom Svjetskog dana oživljavanja edukacije u osnovnim školama

Sedamsto učenika sedmih razreda proći će u sljedećih desetak dana edukaciju o postupcima oživljavanja koju će u 15 osnovnih škola na području županije provesti Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Učenici križevačkih škola o postupcima oživljavanja su učili jučer, 16. listopada, baš na Svjetski dan oživljavanja. Pokazne vježbe odrađuju članovi hitnih timova, uz sudjelovanje samih učenika, čime će se povećati šansa da u slučaju potrebe netko od njih laičkom reanimacijom već sutra spasi život.

Iznenadni srčani zastoj može se dogoditi bilo kome, bilo kad i bilo gdje, a za preživljavanje osobe koja ga je doživjela ključno je brzo započeti postupak oživljavanja, te ukoliko je dostupan i uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (AVD). Takav uređaju u Križevcima se nalazi na Nemčićevom trgu, na zidu zgrade u kojoj je Erste banka i dostupan je u slučaju potrebe.

Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u Hrvatskoj, a toj skupini pripada i iznenadni srčani zastoj kod kojeg uslijed poremećaja srčanog ritma dolazi do trenutnog gubitka srčane funkcije te prestanka dotoka krvi u mozak i druge organe, odnosno do smrti, objašnjavaju iz Zavoda za hitnu medicinu KKŽ . Prema podacima Hrvatskog kardiološkog društva, od iznenadnog srčanog zastoja u RH godišnje umire 9000 ljudi, odnosno jedna osoba svakog sata.

Nakon iznenadnog srčanog zastoja mozak može preživjeti samo tri do pet minuta bez kisika. To je mnogo manje vremena nego što prođe do dolaska hitne medicinske pomoći. Zbog toga danas od deset žrtava srčanog zastoja, nažalost preživi samo jedna. “Želimo biti zajednica sa što manje smrtnih slučajeva i imati što bolje rezultate te edukativnim akcijama podići svijest građana i naučiti ih kako spasiti život do dolaska hitne medicinske službe. Ne zaboravimo da svi građani svijeta mogu spasiti život!“, podsjećaju iz Zavoda za hitnu medicinu uz slogan – Pokreni srce, spasi život!