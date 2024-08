Ima li u gradskom vrtiću mjesta za svu neupisanu djecu ili nema?

“S novim radnim mjestima, planiramo upisati svu djecu u vrtić“, izjavio je to u srpnju gradonačelnik Mario Rajn na portalu Prigorski.hr, nakon što je objavljen natječaj za zapošljavanje u gradskom vrtiću za osam odgojiteljica na neodređeno vrijeme. U tekstu još piše da je “do izgradnje novog vrtića Gradska uprava pronašla rješenje na radost djece, roditelja i svih zaposlenih “. Zaposlenici Dječjeg vrtića Križevci s kojima smo razgovarali o tome ne znaju ništa, niti o dodatnim upisima djece niti o novim zapošljavanjima. Ravnateljica im još nije rekla s koliko će djece raditi i u kojim prostorima, potvrdile su nam odgojiteljice. Nadaju se da će te informacije dobiti danas, na sjednici Odgojiteljskog vijeća, jer nova pedagoška godina počinje za pet dana.

O novim dodatnim upisima ne znaju ni roditelji čija djeca su na listi čekanja pa teško da i oni mogu biti radosni. “Nismo dobili najavu da bi se dijete moglo upisati“, rečenica je to koju nam je potvrdilo više roditelja djece s liste čekanja. Novi vrtić nije izgrađen, kao što nije ni slobodan prostor u bivšoj vojarni koji se planira urediti u vrtić. Gdje će onda raditi novih osam odgojitelja za koje je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križevci na 56. sjednici održanoj 22. srpnja 2024. raspisalo natječaj na neodređeno zbog novootvorenih poslova?

Kad se otvorila potreba za zapošljavanje dodatnih odgojitelja, otvara li vrtić nove skupine, koliko skupina, za koliko djece i gdje će se smjestiti – sve to, ali i preslike odluke Upravnog vijeća vrtića (kojim predsjeda Mario Martinčević) o potrebi novog zapošljavanja te zapisnik sa sjednice, tražili smo ravnateljicu vrtića Natašu Batković još 30. srpnja. Do danas, pet dana prije početka nove pedagoške godine, nije odgovorila. “Tijekom idućeg tjedna ću dostaviti sve traženo“, obećala je 16. kolovoza, nakon što smo je drugi put podsjetili.

Dječji vrtić Križevci u ovoj je godini imao 13 odgojno-obrazovnih skupina, od toga 4 jasličke i 9 vrtićkih i u redovni program bilo je upisano 250 djece. Kapaciteti su popunjeni i manjak mjesta u vrtiću nije problem od jučer. No svako malo gradonačelnik najavljuje neko novo rješenje, od vrtića u Karanama za koji nije iskorišteno 325 tisuća eura koje je Grad dobio iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pa do prostora u bivšoj vojarni za čije je uređenje zadnjim rebalansom proračuna u lipnju odobreno 500 tisuća eura. Kakav obrat se onda dogodio od sjednice Gradskog vijeća u lipnju na kojoj vijećnicima ništa nije rečeno o novim zapošljavanjima (iako su pitali o listama čekanja za vrtić) do srpanjske sjednice Upravnog vijeća vrtića kad se odjednom otvorila potreba za osam odgojitelja, nakon čega je gradonačelnik Rajn na portalu prigorski.hr najavio: “…. dok ne budu spremni novi vrtićki kapaciteti, odlučili smo riješiti problem neupisane djece. S novim radnim mjestima, a natječaj je raspisan, planiramo upisati svu djecu u vrtić“.

Međutim, nisu nova radna mjesta i broj odgojitelja jedini uvjet koji vrtić mora osigurati. Vrtić je obavezan poštivati Državni pedagoški standard koji propisuje broj odgojitelja po skupini, ali i broj djece u skupini i vrstu i veličinu prostora. Postoje li uvjeti u Dječjem vrtiću Križevci da se tamo smjeste sva neupisana djeca ili Upravno vijeće odlukom o novom zapošljavanju dovodi vrtić u situaciju da ne poštuje pedagoški standard? Koliko djece uopće planiraju upisati, jer je na listi čekanja za jaslice bilo njih 98, a na listi čekanja za vrtić 37? Ako vrtić ima uvjete za upis još djece, zašto roditelji to ne znaju i zašto im nitko cijelo ljeto to nije rekao? Puno je pitanja pa ipak uprava vrtića, unatoč velikom interesu javnosti, o tome šuti.