Knjižničari preporučili nove naslove

Stručno-znanstveni odjel: HRANA I OSJEĆAJI: Iscjeljivanje sramom potaknutog odnosa između onoga što jedete i načina na koji se osjećate / Will Cole s Gretchen Lidicker

Osjećate li svoje tijelo? A ono vas?

Kada je riječ o prehrani i zdravlju, lako je zbuniti se i osjetiti se sasvim preplavljenima i shrvanima milijardom najrazličitijih i često suprotstavljenih informacija. Zbog tolikog mnoštva preporuka o tome što da jedemo, kada i kako, emocionalni se učinak prehrane na osobu često ostavlja po strani. Dr. Will Cole ovom je knjigom rasvijetlio odnos između fizičkog i emocionalnog zdravlja čovjeka pruživši okvir za djelovanje kako bismo bolje razumjeli povezanost svog probavnog sustava i mozga te dodatno tu vezu unaprijedili. Dr. Cole ilustrira načine na koje stres i osjećaj srama mogu pridonijeti upalama u crijevima te potkopati zdravlje u procesu koji on naziva upalom izazvanom osjećajem srama. Zdravstveni problemi probavnog sustava mogu se pojaviti u obliku naglih promjena raspoloženja, tjeskobe i žudnjom za određenim vrstama hrane, no mogu se očitovati i kao neka od mnogih vrsta autoimunih bolesti.

Dobra vijest: moguće je iscijeliti vezu između fizičkog i psihičkog s pomoću hranjivim tvarima bogatim

namirnicama te somatskim praksama koje podržavaju zdravlje želuca, crijeva i mozga. Dr. Cole pomoći će vam da ponovno razmislite o svom odnosu prema hrani i vlastitom tijelu vraćajući vas u dodir s onime što osjećate u svom želucu i crijevima, s tim praiskonskim oblikom tjelesne intuicije, a sve to s pomoću praktičnog dvadesetjednodnevnog plana koji premošćuje jaz između emocija i fizičkog zdravlja.



Beletristika: ZEBRA U RATU: Roman prema istinitu događaju / Vladimir Vertlib

Paul sa svojom obitelji živi u ratom opustošenu istočnoeuropskom gradu na moru. Kada ostane bez posla, sve se dublje zakopava u puste rasprave koje se rasplamsavaju na društvenim mrežama. Brižan otac i ljuti internetski ratnik: Paul je oboje, a kada ga javno ponize na internetu, bori se za svoje dostojanstvo, obitelj i – za svoj život.

Vladimir Vertlib uspio je u ovom romanu pričom o Paulu Sarianidisu, koja se zasniva na istinitu događaju, vrhunskom ironijom, ali ipak uvijek blagonaklono i humano zaviriti u ljudske i političke ponore. Razotkrivajući posvemašnju korupciju, nacionalizam i opće ludilo koje je zahvatilo ljude zbog svakodnevnih ratnih stradanja, Vertlibova parabola naglašava apsurdnost i besmislenost rata te kapitulaciju suvremene politike.



Dječji odjel: MALI PRINC ZA NAJMLAĐE / Antoine de Saint Exupery; prepričala Ivanka Borovac

Mali princ je čudesna priča koja osvaja dječja srca i u njima zauvijek ostaje. S ljupkim dječakom iz svemira uče o prijateljstvu, ljubavi i odgovornosti. O tome što je bitno, a što površno i nevažno. Ovu smo svevremensku bajku oslikali za najmlađe, a prepričala ju je Ivanka Borovac. Tako će se na vrijeme moći sprijateljiti s Malim princem i poslije mu se često vraćati – čitajući sebi ili nekoj novoj djeci.



SF I fantastika: SVA MORA SVIJETA / Guy Gavriel Kay

Fantastična proza!

Katkad priča koju slušamo govori o životima i smrti onih koji se smatraju moćnima. A katkad o muškarcima i ženama koji žive najbolje što mogu i stvaraju život unatoč gubitku doma, korijena, ishodišta…

Guy Gavriel Kay, autor Tigane, Sarantinskog mozaika i Lavova Al-Rassana, u Svim morima svijeta vraća se nemirnim mediteranskim prostorima i burnim renesansnim vremenima, svijetu gradova-državica, sukobljenih obitelji i ratnih prijetnji. Sva mora svijeta i prethodne Kayeve knjige ˝Neki davni sjaj˝ i ˝Djeca zemlje i neba˝ čine svojevrsnu trilogiju, iako se svaka od njih može čitati zasebno i cjelina je za sebe. “Sva mora svijeta počinju… a gdje drugdje nego na obali mora. Noć je. Brodić pristaje. Iskrcava se dvoje ljudi, žena i muškarac. Došli su po zloslutnoj zadaći. Netko će njihov dolazak morati platiti glavom. Jedan će događaj promijeniti tijek života mnogih, i velikih carstava i malih ljudi. Ona je još kao djevojčica oteta i odvedena na istok, većinu života provevši u ropstvu. On je više puta bio protjerivan iz vlastitoga života, većinu svojih dana provevši u progonstvu. Sada su oboje bili u potrazi za žuđenim osvetama i zaboravljenim tugama, tražeći se po svim morima svijeta. Putem će susresti poznata imena, kalife, plaćenike i gusare, Ašarite, Jadite, Kindaćane, iz Seresse, Firente, Batiare, Ferrieresa i Sorenice, i… dogodit će se ono što se ima dogoditi.

A mi? Kad pročitamo ili čujemo novu priču, ona postaje predah u našem životu koji treba zaboraviti, zapamtiti, koji će nas možda promijeniti, dok nastavljamo dalje…. Svim morima svijeta.”