Povedi me na Mjesec večeras u kinu

U Kinu Križevci danas, u subotu 17. kolovoza u 17 sati prikazuje se dječja animirana komedija Gru i Malci: Neustrašivi špijuni. Nastavak je to ljetnog hita iz 2022. Malci 2: Kako je Gru postao Gru, koji je zaradio gotovo milijardu dolara diljem svijeta. Ovaj put Gru i Lucy i njihove djevojke Margo, Edith i Agnes pozdravljaju novog člana obitelji Gru, Grua Jr., koji namjerava mučiti svog oca. Gru se suočava s novim neprijateljem Maxime Le Malom i njegovom fatalnom djevojkom Valentinom, a obitelj je prisiljena pobjeći.

Novo poglavlje u svijetu zlikovaca i Malaca jedno je od najočekivanijih ove godine u kinima, a Malci su postali nezaobilazni dio pop kulture i svi ih obožavaju. Illuminationov serijal do sada se sastoji od tri Gruova filma i dva filma o Malcima, što Gru i Malci: Neustrašivi špijuni čini šestim filmom po redu. U prvom filmu franšize Gru je pokušavao održati reputaciju najvećeg zlikovca na svijetu, onda je postao agent Lige protiv zlikovaca dok se u novom filmu, zbog svoje i sigurnosti vlastite obitelji, mora pritajiti i pobjeći na sigurno mjesto, a Malci će uzeti sve u svoje ruke i pokušati spasiti stvari. No i Gru Junior ima jednu posebnu misiju a to je da svom ocu maksimalno zagorča život svojim dječjim nestašlucima.

Večeras u 20 sati prikazuje se romantična komedija Povedi me na Mjesec sa Scarlett Johansson i Channingom Tatumom, smještena u 1960., a donosi na velika platna glamur svemirske utrke, romantiku i vintage modu. Radnja prati lansiranje misije Apolo 11 kad i slijetanje na Mjesec. NASA odluči zaposliti Kelly Jones, britku i provokativnu kreativnu direktoricu, kako bi popravila imidž kompanije. Njen zadatak je da pažnju javnosti vrati na NASA-in program jer je od nacionalne važnosti. Dolazak lijepe Kelly otežava posao direktoru lansiranja Coleu Davisu, ali je prisiljen surađivati. Pogotovo u trenucima kada treba pridobiti pojedine članove kongresa kako bi podržali daljnji program. Kako to obično i biva, između njih dvoje počinju se zaljubljivati. No čitav svijet mora vidjeti slijetanje i pobjedu SAD nad SSSR-om i nikako se ne smije dogoditi da misija ne uspije. Ona nema izbora te iza leđa Coleu kreira set Mjesečeve površine na kojem počinju pripreme i uvježbavanje za prijenos “slijetanja”. Za taj dio angažirala je svog prijatelja, redatelja Lancea Vespertinea (Jim Rush).