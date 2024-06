Bazeni ostaju prazni – ljeto nas je opet iznenadilo

Bazen nije u stanju da bi se ove godine mogao koristiti, rekao je gradonačelnik Mario Rajn prošli tjedan na konferenciji za medije najavljujući teme za sjednicu Gradskoga vijeća, koja će se održati preksutra u kino dvorani. Time nije otkrio ništa novo jer na katastrofalno stanje bazena, pogotovo poslije potresa 2020., koncesionar Željko Evačić upozorava već godinama. Još lani se razgovaralo o tome da Grad preuzme bazene, no ljeto je i ove godine “iznenada došlo”.

Možda je netko očekivao da će se bazeni obnoviti sami od sebe, no to se ipak nije dogodilo i sad je problem kako i gdje organizirati školu plivanja za učenike trećih razreda osnovnih škola, ali i gdje će se održavati program Hrvatska pliva koji unazad par godina organizira Zajednica športskih udruga Križevci, a financira Ministarstvo turizma i sporta.

“Mislim da je to već iskomunicirano. Na gradskim bazenima se škola plivanja ne može izvoditi, a hoće li biti negdje drugdje organizirano to Zajednica naših sportskih udruga dogovara s provoditeljima“, odgovorio je Rajn kad smo ga pitali za ovogodišnju obuku neplivača. No u petak popodne Zajednica sportskih udruga još nije imala informaciju da se bazeni ovoga ljeta definitivno neće puniti.

“Iako do današnjeg dana nismo zaprimili službenu potvrdu, nakon saznanja da bazeni ove godine neće raditi pokrenuli smo proces pronalaska mogućih alternativnih rješenja za provođenje naših programa“, odgovorili su nam, no nisu naveli gdje bi se to mogla organizirati škola plivanja za koju će se, očito, morati organizirati i prijevoz učenika. Što se pak tiče programa Hrvatska pliva, Zajednica se i ove godine prijavila na natječaj koji je u fazi evaluacija. “Ukoliko se projekt odobri, a u međuvremenu uspijemo osigurati alternativno rješenje, dodatna financijska sredstva i stručni kadar za provedbu programa, pravovremeno ćemo obavijestiti sve potencijalne sudionike programa“, odgovorili su iz Zajednice i time potvrdili da je i izvedba tog programa neizvjesna.

Veliki bazen lani je ostao prazan, a već par sezona je puknut i voda iz njega curi. Prošle godine je, kao kompromisno rješenje, otvoren samo mali kako bi se mogla organizirati škola plivanja, no koncesionar je i tad govorio da je oštećen i da bazene treba temeljito obnoviti jer krpanje i bojanje više nisu dovoljni. Istu priču pišemo iz sezone u sezonu, a i odgovor koji smo dobili na pitanje kad će se kupalište napokon obnovit (što je gradonačelnik uz uređenje kuglane i obećao uoči zadnjih lokalnih izbora) isti je kao i prošle godine.

“Imamo najavu da će se objaviti neki natječaji na koje mislimo aplicirati“, odgovorio je Rajn i dodao kako žele da sljedeće godine rekonstruirani bazeni budu u funkciji. Što će biti s bazenima ne bude li natječaja kojima bi mogli osigurati novac za njihovu obnovu, budući da ga nisu osigurali ni dosad, pitali smo. “Onda ćemo vlastitim sredstvima to rješavati, to je sigurno. Pokazali smo volju da preuzmemo bazene na održavanje i pokrenuli smo proces projektiranja novih bazena“, poručio je Rajn. Vrijednost zahvata i potrebnih ulaganja bit će poznata uskoro, potvrdio je, jer se u narednim tjednima očekuje da će glavni projekt biti gotov.