[FOTO] Održana novovalna tribina “Kurvini sinovi”

U sklopu 20. Culture Shock Festivala, 31. svibnja održana je tribina Kurvini sinovi kojom je križevačkoj publici predstavljeno razdoblje novog vala. Tadašnja kulturna scena iznimno je široko područje interesa iz razloga što su mladi odskakali u glazbi, fotografiji, glumi, novinarstvu… Križevačkoj su publici fenomen novog vala predstavili kultni fotograf Goran Pavelić Pipo i Aleksandar Črček, osnivač Muzeja novog vala Zagreb. Pipo je iznimno važan akter tog razdoblja iz razloga što je fotoaparatom ovjekovječio druženja pred Zvečkom, koncerte raznih novovalnih bendova, druženja na Zdencu života i raznim zagrebačkim lokalitetima. Gotovo dvjesto fotografija prikazano je križevačkoj publici, a svaka od njih nosi zanimljivu priču, anegdotu o osobama ili mjestu nastanka, Pipo je Križevčanima prikazao legendarne koncertne fotografije – Dražen Vrdoljak najavljuje grupu Film na francuskom jeziku prije koncerta u Kulušiću, Johnny Štulić popravlja bubnjeve, Davorin “Rinči” Bogović osvaja publiku kao frontmen uistinu “Prljavog” kazališta. Na fotografijama se pojavljuju brojni akteri tog vremena: Tom Gotovac, Marko Brecelj, Srđan Gojković Gile, Davor Gobac, Goran Čavajda “Čavke”, Darko Rundek, Dušan Kojić “Koja”, Massimo Savić, Mirko Ilić i mnogi drugi.

Tribinu je moderirao Ratko Matić kojega u ovom kontekstu valja prije svega predstaviti kao osobu koja je proživjela novi val. Ratko je izniman rock entuzijast, voditelj radio emisije Rock Oko te glazbeni znalac. Predavaonicu Kozmološkog centra u kojoj se održala tribina Ratko je sadržajno obogatio svojom kolekcijom ploča u kojoj se nalaze čak i rariteti koje ne posjeduje ni Muzej novog vala. Iako je prema njegovim riječima ovo tek mali dio kolekcije, okupljena javnost bi se složila da se već i ovime može “popločiti” predavaonica u kojoj je tribina održana.

Aleksandar Črček pričao je o novom valu iz prve ruke, iako nešto mlađi proživio je to razdoblje kao tinejdžer, čitao je Polet već kao dječak iz razloga što su u njemu bile prikazane zanimljive fotografije s koncerata, a u Kulušiću je bio dio inventara jer je živio u blizini te poznavao zaštitare. Kroz dva sata tribine, izmjenjujući se s Goranom Pavelićem Pipom, Alex je ispričao kako je novovalno razdoblje po mnogočemu specifično. Bogata kulturna ponuda teško će se ponoviti zbog raznih faktora, no na svima nama je da budućim naraštajima prenosimo ljubav za kvalitetnom umjetnošću i kvalitetom općenito. Na pitanja okupljenih Križevčana gosti tribine su spremno odgovarali, a zahvaljujući činjenici da Muzej novog vala Zagreb osim suvremenika tog doba okuplja i mlade, moramo zaključiti kako ipak nije sve otišlo Ravno do dna.

U dvadeset godina kulturnog šokiranja Križevčani su upoznali brojne glazbenike, slikare, fotografe, znanstvenike, umjetnike – buntovnike koji u 21. stoljeću biraju zdrav razum, žele biti dio šoka te stvaraju i nude alternativu. Baš zbog toga je simbolično da je posljednja tribina jubilarnog 20. Kulturšoka ona o vremenu simbioze kulture i čovjeka, kada je jedinstvo bilo glavna želja.

“Čini mi se rođače, da je standard pokvario ljude…”.