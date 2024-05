„Kojoti“ – rock’n’roll otvorenje 20. Kulturšoka

Prije više od pola stoljeća glazbeni velikani poput Chuck Berryja, Little Richarda, Buddy Hollyja i Elvisa Presleya svirali su glazbu kojom je stvoren potpuno novi glazbeni žanr koji danas poznajemo pod nazivom rock’n’roll. Kroz godine, rock scenu na životu održavaju brojni bendovi, no još su „Ramonesi“ prepoznali letargičnost scene koju su metaforički prikazali pjesmom „Do you remember rock’n’roll radio?“ objavljenom na albumu „End of the Century“ 1980. godine. Zahvaljujući dečkima iz Queensa i njima sličnima, iskrenim spasiteljima i čuvarima „rokenrol“ naslijeđa, određeni postotak današnje civilizacije još uvijek ima mogućnost gajiti ljubav prema ovom glazbenom žanru. Svakako valja dodati kako rock’n’roll nije samo žanr, već i način života.

Na našim prostorima, nakon „osamdesetih“ i fenomena novog vala koji se proširio kao zaraza, na scenu dolazi niz novih bendova koji su vratili rock’n’roll na početne postavke, puno se sviralo, za istinske ljubitelje i one koji žive „rokenrol“. Jedan od bendova koji je našem području dao neizmjerno mnogo su Kojoti.

Kojoti su rock sastav koji je počeo s radom 1992. godine, bivši član Majki Davor Viduka pokrenuo je bend, kroz godine je većinski autor njihovih stihova, a od samog početka i prva gitara benda. Zanimljivo je kako su Kojoti zabljesnuli, osvojili publiku, odsvirali gaže diljem naših prostora te gotovo na vrhuncu odlučili stati i „staviti kopačke o klin“. No, ipak Kojoti igraju protiv NK Letargija „u sustavu 4-4-2“, kako kažu u svojoj pjesmi „Sram“. Na sreću mnogih, odlučili su se vratiti pod svijetla pozornice 2017. godine kada su „Brijačnicu“ u zagrebačkoj Tvornici Kulture otvorili hitom The Stoogesa – „I wanna be your dog“. Znalci će znati kako gitara na toj pjesmi počinje specifičnim distorziranim zvukom, baš je to vratilo Kojote u život te ih ponovno ukazalo vjernoj publici.

Životopis Kojota zaista je impresivan, u svojem prvom dijelu karijere izdali su albume „Kojoti“, „Halucinacija“ te „Sex Disko Kung Fu“, a nakon povratka pustili su box set od 3 CD-a „Dragocjeno Raskošno Blistavo“, LP kompilaciju „Najboljih 11“ te snimili odličan album „Sve je pod kontrolom“. Zanimljivo je kako je bend svojedobno „služio“ zabranu nastupanja, kada su kao predgrupa otvorili koncert beogradskog benda „Partibrejkers“. Kaznu za „manjak nacionalizma“ iskoristili su za nastupanje s Goranom Baretom u Majkama, a ta je kombinacija prema riječima mnogih bila sinergija glazbenih velikana kakva se rijetko viđa. Kojoti su ovime dokazali kako je rock’n’roll iznad ratova i sukoba, posebice time što su i Partibrejkersi predvođeni frontmenom Zoranom Kostićem Canetom jedan od onih bendova koji zagovara samo istinske vrijednosti – „Biti isti, poseban, slobodan, samo svoj“.

Kojote su kroz godine činili mnogi članovi, a od povratka na scenu stalnu postavu čine Alen Marin (vokal), Vanja Marin (bas gitara), Bobo Grujičić (bubanj), Noa Rupčić (klavijature, vokal) te spomenuti Davor Viduka (gitara).

Ranije ove godine Kojoti su u Tvornici Kulture proslavili svoj 30. rođendan, a ovu subotu će svojim koncertom otvoriti jubilarni 20. Culture Shock Festival. Drsko, sirovo i s puno žestine ove će rock legende uveličati našu svečanost i pokazati kako je „Kulturšok“ još uvijek mlad te ima što ponuditi u ovoj i godinama koje dolaze. Vidimo se u subotu u Klubu kulture!