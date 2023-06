Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1424

Garešnica Infinity Festival 10. lipnja 2023. – Večernje promatranje neba (foto Martin Vujić)

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima i Povijesno društvo Križevci 26. travnja ove godine organizirali su u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković u Križevcima predavanje mr.sc. Lane Okroše Rožić, muzejske savjetnice Gradskog muzeja Križevci na temu Arheološka istraživanja u Križevcima i okolici. U Temi Krugova slušamo prvih 17 minuta tog predavanja.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Lotina čarolija Martine Omejec, na odjelu književnosti za mlade Lov na slobodu Martine Gluhan, na odjelu beletristike Ustanova Ninni Holmqvist, a na stručno-znanstvenom odjelu Ilustrirana povijest znanosti: Od poljoprivrede do umjetne inteligencije Mary Cruse.



Na današnji datum rođeni su Frederick Gowland Hopkins i Nicole Kidman, prvi parobrod koji je preplovio Atlantski ocean uplovio je u Liverpool, dogodio se atentat u beogradskoj skupštini, dogovoreno je razdvajanje Čehoslovačke na Češku i Slovačku, umrli su Willem Barents, Josip Račić, Clara Zetkin i Jack Kilby.



U Vijestima Krugova govorimo o nagradama “Vladimir Nazor” istaknutim hrvatskim umjetnicima, o “rođendanu” mačka Garfielda, o precima gmazova i ptica koji su rađali žive mlade, o otkriću nove vrste dinosaura i mumije stare tri tisuće godina, o novoj izložbi slika u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo dolazak astronomskog ljeta, sudjelovanje Astronomskog društva Perzeidi na Garešnica Infinity Festivalu, instalaciju Touch the Moon u Zagrebu, otkriće fosfora na Saturnovom satelitu Enceladusu, te pripreme za Dane meteorita Križevci i Dan asteroida.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Jacquesa Offenbacha, Josepha Martina Krausa, Antonija Vivaldija, Michaela Jacksona, Lionela Richieja, Davida Bowieja i grupe The Blues Brothers.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1424 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 20. lipnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!