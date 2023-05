Iva Katalenac osvojila je brončanu kolajnu na državnom prvenstvu u karateu u Sesvetama kod juniorki kategorije do 66 kilograma. Larisa Lugomer bila je sedma kod mlađih seniorki do 61 kilograma, a nastupila je i u juniorskoj kategoriji do 59 kilograma. Klupski trener KTC-a je Mario Ban.