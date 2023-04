Odlični najmlađi križevački šahisti i šahistkinje na županijskom prvenstvu

Odlična postignuća ostvarili su mladi članovi ŠK Križevci prvog dana županijskog prvenstva mlađih dobnih kategorija u koprivničkom naselju Starigradu. U uzrastu do 7 godina, prvo mjesto osvojio je Kai Sokač, drugo Bruno Ljaljić i treće Vinko Sokač. Kod šahistkinja do 9 godina, najbolja je bila Nora Ljaljić ispred Sofije Kučar i Lane Lukinović. Helena Mihajlović osvojila je drugo mjesto u kategoriji do 11 godina, a Janja Baštek bila je treća kod šahistkinja do 15 godina. Leo Lovreković osvojio je treće mjesto kod igrača do 13 godina. Glavni sudac turnira je Borislav Vidović. U ponedjeljak, uz Dan grada, u gimnazijskoj sportskoj dvorani održat će se županijsko finale Plazma Sportskih igara mladih.