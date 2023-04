Križevački ultramaratonac Zvonimir Mesić: Bilo je kriza, blata i kiše, ali doživljaj je sjajan

Križevci su i ove godine imali svog predstavnika na najvećoj trail utrci u Hrvatskoj i jednoj od najdužih u regiji – 100 milja Istre. Uz više od 2300 trkača iz pedesetak zemalja svijeta trčao je ultramaratonac iz AK Križevci Zvonimir Mesić. Istrčao je nešto više od 69 kilometara, tzv. zelenu stazu kojoj je start bio u starom gradu Buzetu, prolazila je oko jezera Butoniga i završila u Umagu. Bilo je kriza, priznao nam je Zvone, ali trkači su već naučili da se najčešće bore sami protiv sebe i jedini cilj uvijek je – završiti trku. Zvone je ovu završio već triput i vratit će joj se opet jer je ova utrka jedna od onih kojoj se trkači vraćaju, makar im je bilo teško.

“Sjajan je doživljaj trčati na najvećoj trail utrci u Hrvatskoj. Priroda je prekrasna, organizacija odlična i ima puno visokih planina“, objasnio je naš ultramaratonac. A brda je bome bilo dosta, na njegovoj stazi čak 2200 metara uspona uz prekrasne panorame i pogled sve do mora. Trčalo se kroz kamena sela, gradove na bajkovitim brdašcima, šumom, kanjonima, uz potoke i rijeke i po puno blatnih staza.

“Zbog kiše dan ranije bilo je dosta blata. Zadnjih 20 km me ulovio pljusak koji me pratio skoro do cilja“, ispričao nam je Zvone. Trčao je sam, 11 sati i 52 minute, no staza je označena i uvijek je netko blizu – volonteri, organizatori, medicinska pomoć na kontrolnim točkama i okrjepnim stanicama, i drugi trkači. Tu dionicu dugu skoro 70 kilometara trčala su 582 trkača, a pobjeda je podijeljena između Norvežanina i Poljaka koji su u cilj utrčali zajedno.

Ovo veliko trkačko događanje od lani je dio UTMB World Series trail platforme, nazvano je Istria 100 by UTMB i dodatno je privuklo brojne elitne trkače jer sudionicima nosi kvalifikacijske bodove za nastup u finalu svjetske serije utrka UTMB, na Mont-Blancu. Najveće iznenađenje glavne utrke na 100 milja bio je hrvatski trkač Pavle Kruljac, koji je zauzeo treće mjesto i iznenadio mnoge favorite. Svojim rezultatom izborio je direktan ulaz na najveće svjetsko natjecanje u trčanju na duge dionice koje će se u kolovozu trčati u Chamonixu, na tromeđi Italije, Francuske i Švicarske.