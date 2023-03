Čak trinaest križevačkih obarača ruke nastupa na prvenstvu Hrvatske

U Sinju će se 1. i 2. travnja održati prvenstvo Hrvatske u obaranju ruke, a ondje će, vjerujemo, među najboljima ponovno biti sjajni obarači i obaračice ruke iz križevačkog kluba Tigar, predvođeni proslavljenim Draženom Koglom. U Sinju će križevački klub predstavljati: Dean Lenče 105+, David Dožaić 105+, Zvonko Soviček 105 +, Marko Kogl do 105, Marijan Harča do 105, Mihael Drugčević do 85, Rafael Sušilović do 85, Marko Dimitrijević do 85, Dražen Kogl do 75 kg, Rudi Antolić juniori do 85 i osobe s invaliditetom do 80, Blaženka Trobić i Stevana Vujasinović žene do 80 i u kategoriji početnika Ivan Svržnjak.