Ženski, hrvatski, ljubavni, animirani i Vrisak – filmovi na repertoaru križevačkog kina

Filmski vikend u Kinu Križevci počinje besplatnom projekcijom u okviru programa Ženijalni dani, u kojem se prikazuju priče o ženama i izazovima s kojima se susreću u današnjem društvu. U petak od 17 sati prikazuje se njemački film Rocca mijenja svijet. Hrabra, zabavna i jedinstvena – to je Rocca. Iako ima tek 11 godina, živi sama sa svojom vjevericom dok je tata “promatra” iz svemira. On je, naime, astronaut. Uz to, Rocca prvi put u životu kreće u normalnu školu. Ondje će se istaknuti svojim bezbrižnim i nekonvencionalnim karakterom, a sukobit će se i sa školskim nasilnicima. No neumorna djevojčica ne staje, pokušat će osvojiti i srce svoje bake. Ulaznice su besplatne i mogu se rezervirati online na stranici Kina Križevci https://kino.krizevci.hr/, a preostale slobodne karte mogu se preuzeti fizički na blagajni Kina Križevci prije projekcije.

U petak u 20 sati prikazuje se hrvatska drama Punim plućima koju je režirao Radislav Jovanov Gonzo, a glume Aleksandra Naumov, Judita Franković Brdar, Rakan Rushaidat, Krešimir Mikić, Hrvoje Barišić. Oleg, Febra, Mišo, Danko, Zorka i Biba u svojoj su mladosti bili nerazdvojni: slobodni, spontani i neopterećeni obvezama odraslog života. Tijekom godina su se razdvojili, odselili i izgradili vlastite živote. Deset godina kasnije, stari se prijatelji ponovno okupljaju na Olegovom sprovodu. Unatoč međusobnim zamjeranjima i tajnama iz prošlosti, noć karmina postaje noć zabave i sjećanja na neka bolja vremena.

U subotu u 17 sati na programu je crtić Marmaduke: Buntovnik na četiri noge, priča o poznatom stripovskom junaku psu Marmaduke. Legendarni trener pasa vjeruje da ga može pretvoriti iz nedisciplinirane, ali simpatične njemačke doge u sljedećeg prvaka Svjetske izložbe pasa. Naš junak je simpatična (ali izvan kontrole) njemačka doga koja je najsretnija kada se zabavlja sa svojom obitelji, Winslowima, pogotovo kada se igra „kauboja“ s devetogodišnjim Billyjem. No, koliko god se trudili, čini se da Winslowi jednostavno ne mogu spriječiti Marmadukea od njegovih tendencija da se uvali u nevolju. Kada jedan od Marmadukeovih epskih neuspjeha postane viralan, ta video snimka privuče pažnju poznatog trenera kojeg zaokupi izazov pretvoriti Marmadukea u prvaka Svjetske izložbe pasa. Uslijedit će burna pustolovina, iako ne na način na koji su svi očekivali. Na kraju će Marmaduke i Winslowi shvatiti da najvažnija stvar u životu nije pobjeđivati, nego ostati vjeran sebi i onima koje voliš

U subotu od 20 sati na programu je horor Vrisak 6. Najbrutalniji i najkrvaviji film kultnog horor serijala čiju glumačku postavu predvode Jenna Ortega iz serije Wednesday, Melissa Barrera, Courtney Cox, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown i Hayden Panettiere. Nakon ponovnih ubojstava Ghostfacea četvero preživjelih napušta Woodsboro i započinje novo poglavlje u New Yorku.

Romantična komedija s Richardom Gereom, oskarovkama Diane Keaton i Susan Sarandon te Williamom H. Macyjem Uzimam, možda, prikazuje se u nedjelju od 16 sati. Michelle i Allen su u svojoj vezi došli do točke kada trebaju poduzeti slijedeći korak prema braku. Misleći da je dobra ideja pozvati roditelje da se konačno upoznaju, priprema se večera i igre počinju. Na opće iznenađenje, roditelji se već dobro poznaju – previše dobro – što dovodi do različitih, otkrivajućih i urnebesno zabavnih razmišljanja o vrijednosti braka.