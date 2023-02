Novi film o Asterixu i Obelixu sa Zlatanom Ibrahimovićem u križevačkom kinu

U petak u 20 sati u Kinu Križevci prikazuje se film Čovjek zvan Otto, prema humorističnom i dirljivom bestseleru New York Timesa. Film prati priču o Ottu Andersonu (Tom Hanks), mrzovoljnom udovcu čija je jedina radost kritiziranje i osuđivanje njegovih ogorčenih susjeda. Kada se živahna mlada obitelj doseli u susjednu kuću, on upoznaje brzopletu trudnicu Marisol, što dovodi do neočekivanog prijateljstva koje će njegov svijet okrenuti naglavačke.

Animirani film Neustrašiva njuška na programu Kina je u subotu u 17 i u nedjelju u 16 sati. Priča prati naoko neuglednog psa Hanka koji sanja velike snove. Toliko velike da želi postati pravi pravcati samuraj. E sad, nije to baš tako jednostavno kao u snovima. Najgore od svega nije ni nepoznata zemlja, ni daleki put, ni neobična hrana koja uopće ne liči na pseću, već njegov strah kako izaći na kraj sa jedinim stanovnicima te zemlje – mačkama. Hank, neodoljiv i lijepo odgojen pas ima za protivnika vrlo zločestog mačora, Ika Chu-a opakog vođu nepobjedive vojske samuraja. Ika nagovara pomalo naivnog Hanka da postane samuraj i glavni zaštitnik grad Kakamucho. Hank prihvaća ponudu ne sluteći prave namjere podloga Ika Chua. Srećom, u Kakamucho upoznaje Jimba, nekada velikog i karizmatičnog samuraja koji, mada ispočetka nevoljko, uzima Hanka pod svoje i uči ga “tajnama zanata”. Sklopivši prvo istinsko prijateljstvo između mačke i psa, njih dvojica kreću na ludo i nezaboravno putovanje kako bi spasili grad Kakamucho od zlog Ika Chua. Na koncu Hank ispunjava svoje snove i spoznaje što uistinu znači biti samuraj.

U subotu od 20 sati Kino Križevci prikazuje novi film o avanturama neustrašivih galskih junaka Asterix i Obelix: Srednje kraljevstvo. Godina je 50. pr. Kr., i kineska je carica zatvorena nakon državnog udara koji je potaknuo princ izdajica. Uz pomoć feničkog trgovca i njezinog vjernog tjelohranitelja, caričina jedina kći princeza Sass-Yi bježi u Galiju kako bi zatražila pomoć dvojice hrabrih ratnika Asterixa i Obelixa, koji su zahvaljujući svom čarobnom napitku obdareni nadljudskom snagom. Naša dva nerazdvojna heroja rado prihvaćaju pomoći i tako počinje veliko putovanje i avantura na putu za Kinu. Ali Cezar i njegova moćna vojska, žedni novog osvajanja, također idu prema Srednjem kraljevstvu… U petom filmu serijala glumcima se pridružila i velika nogometna zvijezda Zlatan Ibrahimović kao Oneofus.