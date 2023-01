Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1402

Na predstavljanju časopisa Meridijani 12. prosinca 2022. prof. Tihomir Marjanac govori o meteoritu Križevci i zašto i kako su izumrli dinosauri (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo drugih petnaestak minuta izlaganja profesora Tihomira Marjanca na predstavljanju časopisa Meridijani broj 223 koji je bio posvećen Križevcima. Predstavljanje je održano 12. prosinca prošle godine u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima. Profesor Marjanac otkrit će nam o čemu će pisati u sljedećem broju Meridijana, za siječanj ove godine, a to je zašto su i kako izumrli dinosauri. Bit će još malo riječi i o križevačkom meteoritu.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Zec i medvjedica: Leteći zalogaj Juliana Gougha i Jima Fielda, na odjelu knjiga za mlade Knjiga o prahu: Drugi dio: Tajna zajednica Philipa Pullmana, na odjelu beletristike Hippocampus Gertraud Klemm, a na stručno-znanstvenom odjelu Od naroda do nacija: Povijest istočne Europe Johna Connellyja.



Na današnji datum rođeni su André-Marie Ampère, Grigorij Raspućin, Aleksej Nikolajevič Tolstoj i Dobriša Cesarić, Julije Cezar je prešao Rubikon, uz drugi broj Novina Horvatzkih (Narodne novine) izlazi i njihov književni prilog: Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka, u Pragu počinje izlaziti Hrvatska misao, u Londonu je otvorena prva podzemna željeznica na svijetu, Antun Lučić, pomorski časnik i mineralog, otvorio je prvu naftnu bušotinu u Teksasu u mjestu Spindletop, kraj Beaumonta, osnovana je Liga naroda, prikazan je po prvi put film Metropolis Fritza Langa, umrli su Carl von Linne, Samuel Colt, Coco Chanel i Predrag Lucić.



U Vijestima Krugova govorimo o Godini Miljenka Smoje i kako su lovci u ledenom dobu na pećinskim slikama zapisivali informacije o životinjama.



U Svemirskom kutku spominju se godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualni događaji s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno spominjemo novi komet na nebu koji bismo mogli vidjeti golim okom, te natječaj za imenovanje dalekih zvijezda i njihovih planeta.



U Zanimljivostima tražimo tragove pada asteroida većeg od onog čiji je pad izazvao izumiranje dinosaura, a na kraju spominjemo neke izreke Gaja Julija Cezara kojima se još i danas služimo.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Benjamina Godarda, Franka Bridgea, Dona Gillisa, Boška Petrovića, Johana Rudolfa Zumsteega, Mobyja, Davida Bowieja, Hrvoja Hegedušića na tekst Dobriše Cesarića, Chrisa Isaaca, Scotta McKenzieja i grupe Fireworks.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1402 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 10. siječnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!