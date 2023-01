Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1401

Predstavljanje časopisa Meridijani 12. prosinca 2022. u Gradskoj knjižnici (foto R.Matić)

Od danas se emisija Ne dirajte mi krugove objavljuje u novom terminu “novoga”, Prigorskoga radija, utorkom od 18 sati!



U Temi Krugova slušamo prvi dio govora profesora Tihomira Marjanca na predstavljanju časopisa Meridijani broj 223 koji je bio posvećen Križevcima. Predstavljanje je održano prije dvadesetak dana, 12. prosinca prošle godine u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima. Bit će riječi o meteoritu Križevci, Astronomskom društvu Perzeidi, križevačkoj zvjezdarnici, Kozmološkom centru i znanstvenicima koji stoje iza toga.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Priče iz moje davnine Josipa Laće, na odjelu knjiga za mlade Ogledalo bez mana Agate Lučić, na odjelu beletristike Najružnija žena na svijetu Olge Tokarczuk, a na stručno-znanstvenom odjelu Korak po korak Simona Reevea.



Na današnji datum rođeni su Ciceron, John Ronald Reuel Tolkien, Andrija Čičin-Šain i Mel Gibson, Martin Luther izbačen je iz Rimokatoličke crkve, pronađen je sarkofag faraona Tutankamona, Aljaska je postala država SAD-a, Rusija i SAD potpisale su START 2, umrli su Pierre Larousse, Jaroslav Hašek, Fadil Hadžić i Ivo Brešan.



U Vijestima Krugova govorimo o prvom regionalnom natječaju za kazališni tekst za djecu i mlade, o obilježavanju rođendana umjetnosti, o Muzeju mamurluka, o skorašnjim novim muzejima u svijetu, te o krađi Banksyjevog murala u Kijivu.



U Svemirskom kutku spominju se godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualni događaji s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno spominjemo problem koji možda čeka astronaute na Međunarodnoj svemirskoj stanici kad se budu vraćali na Zemlju, te novi komet na nebu koji bismo mogli vidjeti golim okom.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Miroslava Miletića, Baldassarea Galuppija, Gaetana Donizettija, Ennija Morriconea u filmovima Sergija Leonea, te grupa The Everly Brothers, The Beatles i Led Zeppelin.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1401 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 3. siječnja od 18 sati (sada prvi put, a ubuduće redovito u to vrijeme), a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!

