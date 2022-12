Doznajemo kako danas i sutra rade trgovine u Križevcima – jedni otvoreni i na Novu godinu

Trgovački lanci i šoping-centri prilagodili su radno vrijeme nadolazećim danima Silvestrova (Stare godine) i Nove godine. Doznajemo kako rade trgovački centri u Križevcima te gdje i kad možete u šoping tijekom vikenda.

Lidl će u subotu, 31. prosinca, raditi do 14 sati.

KTC supermarketi će na Silvestrovo raditi od 7 do 17 sati, Dječji centar Ivana od 8 do 17, dok će KTC benzinska raditi do 18 sati.

Eurospin će danas raditi od 8 do 17 sati, a napominju i kako će u ponedjeljak, 2. siječnja svoja vrata otvoriti nešto kasnije – u 9:30 sati te biti otvoreni do 21.

Plodine će Staru godinu raditi od 7 do 18 sati, dok će SPAR za kupce biti otvoren sat manje – od 7 do 17 sati.

U nedjelju, 1. siječnja, sve navedene trgovine bit će zatvorene.

Robin trgovine također će imati prilagođeno radno vrijeme. Sve Robin trgovine u Križevcima i okolici na Staru godinu bit će otvorene do 18 sati, izuzev trgovine u Koruški koja će na Staru godinu raditi do 22 sata, a ujedno će biti i jedina trgovina koja će svoja vrata za kupce otvoriti i na Novu godinu, kada otvaraju u 17 sati te tada nastavljaju sa svojim tradicionalnim radnim vremenom od 0 do 24.