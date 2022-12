Neki trgovački centri i danas rade – provjerite radno vrijeme za Štefanje

Trgovački lanci prilagodili su svoje radno vrijeme u danima blagdana. Nakon jučerašnje neradne božićne nedjelje, neki će danas, na blagdan sv. Stjepana, ostati zatvoreni, no neki će ipak i biti otvoreni.

KTC će biti zatvoren, kao i benzinska u sklopu centra u Teslinoj ulici. Za kupce će zatvoren biti i Lidl, dok će oni željni kupnje istu moći obaviti u SPAR-u, Eurospinu i Plodinama.

SPAR će biti otvoren do 14 sati, Eurospin do 15 sati dok će Plodine tradicionalno najduže biti otvorene – do 16 sati.