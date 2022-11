Stigla nova knjiga Ivice Prtenjače

MAPE ZNAČENJA: ARHITEKTURA VJEROVANJA / Jordan B. Peterson; [prijevod Valentino Findrik]. – Split: Verbum, 2022.

Prije nego što je objavio svjetski bestseler 12 pravila za život koji ga je učinio planetarno poznatim intelektualcem, klinički psiholog Jordan Peterson više je od petnaest godina promišljao i stvarao svoje temeljno djelo Mape značenja, u kojem je na sustavan i originalan način postavio teorijske temelje za ideje koje su mu donijele svjetsku slavu.

Kako to da su ljudi različitih kultura i epoha stvarali posve slične mitove i priče? Što nam to govori o ljudskom umu, moralnosti, naravi i strukturi samoga svijeta? Knjiga Mape značenja istražuje i uvjerljivo argumentira poveznice između onoga što nam moderna neuropsihologija govori o ljudskom mozgu i onoga što nam od pamtivijeka poručuju drevni rituali, mitovi i religijske priče.

Petersonova ambiciozna interdisciplinarna odiseja vodi tako čitatelja kroz bogatstvo arhaične i moderne misli, spajajući neuropsihologiju, kognitivnu znanost, književnost i jungovske pristupe mitologiji i narativu. Čineći drevne spoznaje i značenje mitova dostupnima kritičkom modernom umu, ovo vrhunsko djelo bit će obogaćujuće za sve koje zanimaju temelji ljudskoga iskustva i mudrosti, a dragocjene nove uvide pružit će i mnogobrojnim poznavateljima misli Jordana Petersona.

https://shop.skolskaknjiga.hr/mape-znacenja-arhitektura-vjerovanja.html

KINO SLOGA / Ivica Prtenjača. – Zagreb: V.B.Z., 2022 Povratak u prošlost, u cinéma vérité stilu, to je otprilike Kino Sloga. Jer kratke priče Ivice Prtenjače poput starinskih su filmova, meke i titrave, ispisivane u sjecištu silnica nostalgičarskog dokumentarizma i čiste poezije. Filtar kroz koji gledamo Prtenjačine pažljivo kadrirane prizore fina je prašina; ona iz dvorane davno ugašenog kinematografa iz naslova, ona od brašna koju do mirovine u pekari udiše dječakov otac, ona od stijene koju nakon posla taj otac razbija da bi podigao dom za svoju obitelj, ona iz stolarije u kojoj za šlajfericom radi majka, konačno, ona sa seoskih cesta Ravnih kotara gdje se kod djeda provode veličanstvena ljeta.

Onodobni riječki prigrad, kako ga Ivica Prtenjača lirski ispisuje u svojim pripovijestima, njeguje vrijednosti zajedništva i solidarnosti, multietničko susjedstvo zbija redove poput složne porodice, no lučki grad vibrantan je pa i surov melting pot u kojem se slijepe točke radničkih biografija oštro odbijaju o dekadenciju starosjedilačke elite.

Kino Sloga divan je primjer socijalnog realizma, nimalo naturalističkog, nego poetskog i romantičnog, zapetog između infantilne idealizacije i preuranjene svijesti o vlastitoj deprivilegiranosti, ali i sreći zbog povlastice najveće od svih, a ta je neupitna roditeljska ljubav.

https://www.vbz.hr/book/kino-sloga/

KAD DOGODI SE ČUDO / S. B. Monde; ilustracije Ana Grigorjev. – Zagreb: Cortex media, 2022.

Priča je ovo o jednom neobičnom patuljku. Igrom slučaja, baš nekako u predbožićno doba, tresnuo je s neba na Zemlju. U želji da otkrije svrhu svoga postojanja, našao se u brojnim zgodnim i nezgodnim situacijama. Svjedočio je mračnim naumima, otkrio čarobne moći boja i shvatio mudru tajnu svemira. Na tom je putu stekao prijatelje koje će voljeti do kraja života.

Vjerovali ili ne, sudjelovao je i u spašavanju pravog pravcatog Djeda Mraza. Pozivamo vas da zajedno s B Bluom i njegovim prijateljima krenete na daleko putovanje, suočite se sa strašnim silama svemira i saznate zašto je biti sretan jedino važno.

https://www.ljevak.hr/sofia-bella-monde/29301-kad-dogodi-se-cudo.html

KNJIGA RECEPATA ZA PUTOVANJE KROZ ODRASTANJE / Danijela Pavlek; [ilustracije Vanda Čižmek]. – Zagreb: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2022.

Zbirka pjesama u stihovima za djecu i mlade čita se u dahu. Svaka pjesma je recept za nešto važno u životu (za ljepše snove, za sreću, za opraštanje, protiv sramežljivosti i ljubomore…). Duhovito, nenametljivo i originalno. Knjiga je i dobitnica književne nagrade Kitica za najbolju zbirku poezije za djecu i mlade 2020.

https://www.hocuknjigu.hr/proizvodi/knjige/knjige-za-mlade/knjizevnost/knjiga-recepata-za-

pilotiranje-kroz-djetinjstvo