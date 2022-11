Novi naslovi u gradskoj knjižnici

Stručno-znanstveni odjel

UMIJEĆE ODMARANJA: 10 NAČINA ZA POSTIZANJE RAVNOTEŽE U UŽURBANOM SVIJETU / Claudia Hammond; [prijevod Jasna Dokmanović]. – Zagreb: Planetopija, 2022.

Ova je knjiga poziv na odmor. Moramo početi cijeniti odmor, odobravati ga, hvaliti… Odmor nije luksuz, on je potreba. Odmor je bitan. No što je zapravo odmor? Test odmora, globalno istraživanje provedeno na 18 000 ljudi iz 135 zemalja iznjedrilo je zanimljive, ali i važne rezultate o tome kako se odmaramo. Jedna od pokretačica tog istraživanja, psihologinja i nagrađivana autorica Claudia Hammond pomno je istražila 10 najpopularnijih načina odmaranja i otkrila kako ih znanost podupire. U ovoj istodobno poučnoj i zabavnoj knjizi donosi znanstvene dokaze koji stoje iza naših odabira nudeći nam pritom uvide i spoznaje kako bismo i sami mogli pronaći svoj najbolji recept za odmor i unijeli u svoj život toliko nužnu ravnotežu. Imajući na umu da je čitanje u ovom istraživanju završilo na prvom mjestu, kao aktivnost koja nas najviše odmara, već ćete samim čitanjem ove knjige unijeti više odmora u svoj život!

https://mvinfo.hr/knjiga/15576/umijece-odmaranja-10-nacina-za-postizanje-ravnoteze-u-

uzurbanom-svijetu

Beletristika

MANIFEST: KAKO NIKADA NE ODUSTATI / Bernardine Evaristo; s engleskog prevela Dragana Vulić Budanko. – Zagreb: Profil knjiga, 2022.

Životna priča Bernardine Evaristo manifest je hrabrosti, integriteta, optimizma, snalažljivosti i upornosti. Ovo je manifest za svakoga tko je ikada bio na margini i svakoga tko želi ostaviti svoj trag u povijesti. Ovo je manifest o tome kako nikada ne odustati. Godine 2019.

Bernardine Evaristo postala je prva crnkinja koja je osvojila nagradu Booker za roman Djevojka, žena, drugo, što je bila revolucionarna prekretnica kako za britansku, a i svjetsku kulturu, tako i za nju osobno. Njezin je put bio dug, ali uspjela je i ušla u povijest. Manifest je intimno i snažno svjedočanstvo o tom putu od djetinjstva prožetog rasizmom do otkrivanja umjetnosti; od trpanja osobnih stvari u vreće za smeće, uvijek u pokretu između privremenih domova, do istraživanja mnogih romantičnih partnera; od osnivanja prve britanske kazališne trupe za crnkinje u osamdesetima do izrastanja u spisateljicu, kazalištarku, mentoricu i aktivisticu kakva je danas – Bernardine Evaristo prikazuje svoju pobunu protiv mainstreama i svoju cjeloživotnu predanost zajednici i stvaralaštvu, a kroz prizmu svojih izvanrednih

iskustava pruža životno važne uvide o prirodi rase, klase, feminizma, seksualnosti i starenja. Ovo je jedinstvena knjiga o tome kako ostati vjeran sebi i svojoj viziji, kako biti nezaustavljiv – u svom pozivu, poslu, životu. https://mozaik-knjiga.hr/proizvod/manifest-kako-nikada-ne-odustati/

Dječji odjel

ZOE ZAJEDNO / Ana Đokić. – Zagreb: Knjiga u centru, 2022.

Mogu raditi nered po čitavoj sobi. I u čitavom stanu. Mogu igrati nogomet s čarapama. Mogu sjediti na WC-u i vrata kupaonice držati otvorena. Mogu lijepiti postere gdje god hoću i nitko ih nikada neće poderati. Mogu sama pojesti cijelu čokoladu. Ni s kim je ne moram dijeliti.

Jednom sam tako pojela dvije čokolade odjednom pa mi je bilo zlo. I povraćalo mi se. A nije bilo nikoga da mi drži glavu nad lavorom. A ja mrzim povraćati sama. Tko se barem jednom susreo s knjigama za djecu i mlade Ane Đokić, zna kakvu vrstu literature može očekivati – njezine su priče u pravilu poučne i dirljive, ali ne patetične i moralističke.

Ana Đokić posjeduje spontan osjećaj za smiješno, teško ćete naići na scene u kojima je smijeh forsiran, a humor je čitatelju naročito potreban kada priču čine teži motivi.

https://eskadrila.hr/product/zoe-zajedno/

Knjige za mlade

HARRY POTTER: BITKA ZA HOGWARTS I OBRANA ČAROBNJAČKOG SVIJETA / Erinn Pascal; [napisale Cala Spinner i Daphne Pendergrass ; s engleskoga prevela Ana Briški Đurđevac]. – Zagreb: Školska knjiga, 2021.

Svi će obožavatelji filmova o Harryju Potteru napokon saznati sve o čarolijama i fantastičnim zanimljivostima epske bitke koja je okončala Drugi čarobnjački rat i zauvijek dokrajčila Voldemorta. Otkrijte koje su čarolije bačene, koje kletve izrečene, koji su okršaji i dvoboji doveli do Bitke za Hogwarts! Na ovim ćete stranicama doznati sve o tim uzbudljivim trenutcima, a usto će vam glumci i redatelji filmova svojim riječima dočarati kako je bilo snimati te nevjerojatne prizore. Saznajte koje su čarolije korištene u Bitci za Odjel tajni, kakve su kletve bacale smrtonoše u kreševu za vilu Malfoy, tko je odabrao ljubav – najmoćniju magiju na svijetu – i utjecao na tijek bitke?

https://shop.skolskaknjiga.hr/bitka-za-hogwarts-i-obrana-carobnjackog-svijeta.html