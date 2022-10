Najveća izlaznost u Carevdaru, ima biračkih mjesta na kojima još nitko nije glasao

U Križevcima je na izbore za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora do 12 sati izašlo 3.82 posto građana, objavilo je Gradsko izborno povjerenstvo. Najveća izlaznost je u Carevdaru gdje je svoju građansku dužnost ispunilo 18 posto mještana, dok je u gradu najveći postotak zabilježen na biračkom mjestu 13 u Vrtlariji Komunalnog poduzeća gdje je glasalo tek 4 posto građana. U Velikim Sesvetama do podneva još nitko nije glasao. Izbori se održavaju na pedeset jednom biračkom mjestu do 19 sati.

Podsjetimo, u Križevcima, prigradskim naseljima i okolnim selima danas se biraju članovi vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. Kroz mjesnu samoupravu građani mogu odlučivati o uređenju naselja, pitanju stanovanja, predškolskog odgoja, zdravstva, radnom vremenu ugostiteljskih objekata, regulaciji prometa i drugom.