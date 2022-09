Novi naslovi u knjižnici

Stručno-znanstveni odjel

SREĆU, MOLIM! / Aljoša Bagola; sa slovenskoga prevela Ariana Klier. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2022.

Aljoša Bagola, autor uspješnice Kako pregorjeti i uzeti život u svoje ruke, u svojoj novoj knjizi istražuje pitanje nedostižne, odnosno teško dostižne sreće. Pritom utvrđuje kako naša sreća ustvari ne ovisi o tome koliko smo uspješni u oponašanju uspjeha drugih, već, prije svega, o hrabrosti i odlučnosti da se suočimo sa svojom tamnom stranom te ju na zdrav način uklopimo u svoju cjelovitost. Tako na lak način otkrivamo i ostvarujemo svoju jedinstvenost − svoju bit.

Radi se o bravuroznom djelu punom nadahnjujućih životnih priča pripovijedanih zaigranim jezikom koji vrvi jezičnim igrama i dosjetkama, ispod čije se površine nalaze opažanja o unutrašnjem svijetu svakoga od nas te o aktualnim društvenim zbivanjima. „Život je kratak, stoga pripazimo da se na kraju ne bismo osjećali kao da smo izvukli deblji kraj. Jednog ćemo dana, u hropćućoj horizontali, prosuđivati o svojoj dosljednosti – koliko smo hrabro životu gledali u oči dok nam je u lice urezivao duboke brazde, koliko noćne more nisu mogle osiromašiti naše snove, kako nismo dopustili da nam iz ruku istrgne naše najsvjetlije ciljeve. Kada si nešto zadamo, rutinom nadilazimo svoje mogućnosti. Kad planiramo, mirnije putujemo na svom putu. Kad sanjamo s namjerom, sve nenamjerno što nam život donese lakše prihvatimo i pobijedimo, a kad smo predani ciljevima, ne predajemo se ako.”

Beletristika

BAMBUSOVA STABLJIKA / Saud Al Sanusi; prevela s arapskog Antonia de Castro Burica. – [1. izd.]. – Zagreb: Hena com, 2022.

Junak ove priče zove se José Mendoza. Ali njegovo je ime i Isa Al Taruf. Na Filipinima je Arabo, u Kuvajtu Filipinac, i s tom će se dvojnom dijagnozom ovaj mladi čovjek boriti od rođenja. Premda je plod legalna braka, sklopljena između Josephine, filipinske sluškinje, i Rašida Al Tarufa, nasljednika kuvajtske obitelji, ni priznanje ni ljubav neće ga milovati.

Njegovim je rođenjem ugled obitelji Al Taruf narušen i Josephine se prisiljena vratiti na Filipine zajedno s djetetom. Povratak je bolan iako Rašid obećava da će se brinuti o sinu i jednog ga dana pozvati k sebi u Kuvajt. No, kako to obično biva, život mrsi konce, pa kad José i dobije poziv, on ne stiže od oca, a kuvajtski se raj pretvara u šaku pijeska koji mu klizi kroz prste. Nagrađena prestižnim arapskim Bookerom, Bambusova stabljika smiona je i provokativna knjiga. Saud Al Sanusi, mladi i progresivni kuvajtski pisac, u ovoj se fascinantnoj prozi ne bavi samo temom identiteta i pripadanja, nego prodire mnogo dublje, neustrašivo pišući o potlačenima te o nacionalnim, rasnim, klasnim i vjerskim pitanjima. Konstruirajući djelo kao roman u romanu, Al Sanusi ispovjednim glasom Joséa Mendoze pruža izrazom vrlo jednostavan, ali duboko emotivan i, što je najvažnije, autsajderski uvid u stroge kuvajtske društvene norme i običaje. Bambusova stabljika ujedno je i krik autora za promjenom i posveta nepriznatoj djeci stranih radnica, dobrodošlih u Zaljevske zemlje samo u svojstvu služinčadi.

Dječji odjel

PAS KOJI NIJE ZNAO PLIVATI / Krešimir Butković; oslikala Lana Hudina. – Rijeka: Naklada Uliks, 2022.

Fantastični roman za mlade. Jedan strašljivi psić, izazvan opasnošću, otkrit će u sebi neviđenu hrabrost. Ova slikovnica potaknut će svako dijete da pobijedi svoje strahove i probudi u sebi malog heroja. U priči se primjenjuje logoterapijska tehnika ˝sebenadilaženja˝ kojom i djeca i odrasli pronalaze nadnaravnu snagu otkrivajući mogućnosti svladavanja mnogobrojnih prepreka s kojima se suočavaju u stvarnom životu. Maleni junak Bart dotaknut će dječja srca već od prve stranice. Ova pustolovna slikovnica u trenu vas uvlači u priču te u čitateljima budi ono najbolje i najplemenitije; vjeru i empatiju da će sve biti dobro i onda kad se čini beznadno. Nadahnut stvarnim psićem Bartom i njegovim strahom od plivanja u moru na jednoj rapskoj plaži autor Krešimir Butković stvorio je neponovljivi lik hrabrog psića kojeg je simpatičnim ilustracijama oživjela Lana Hudina.

Knjige za mlade

RITMATIST / Brandon Sanderson; ilustrirao Ben McSweeney ; [prijevod Srebrenka Peregrin]. – 1. izd. – Velika Gorica: Planet Zoe, 2022.

Joel više od svega želi biti ritmatist. Ritmatisti imaju moć oživljavanja dvodimenzionalnih likova poznatih kao kredolici. Oni su jedina obrana koju ljudi imaju pred divljim kredolicima nemilosrdnim stvorovima koji za sobom ostavljaju unakažene leševe. Kao sin običnog kredara na Akademiji Armedius Joel može samo promatrati kako izabrani učenici svladavaju tu jedinstvenu magičnu vještinu – a dao bi sve na svijetu da se u njoj može okušati. No učenici odjednom počnu nestajati – netko ih otima iz spavaonica tijekom noći. Dodijeljen kao pomoćnik profesoru koji je zadužen za istraživanje misterioznih nestanaka, Joel sa svojom prijateljicom Melody neočekivano nabasa na otkriće koje će zauvijek promijeniti ritmatiku, ali i cijeli njihov svijet.

