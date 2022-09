Večeras otvorenje izložbe o 18 godina udruge P.O.I.N.T.

Culture Shock Festival ovaj tjedan planirao je tri vikend eventa, no vremenski uvjeti uvelike su se umiješali te su koncert grupe Flaner i humanitarni buvljak zaklade Volim Križevce odgođeni za sljedeći vikend. Što se ovotjednih događanja tiče, na rasporedu je ostala izložba kojom udruga P.O.I.N.T. obilježava 18 godina rada i djelovanja.

“Zajedno s Culture Shock Festivalom, koji je ove godine dosegao punoljetnost, rasla je i Udruga P.O.I.N.T., koja ove jeseni obilježava 18. godišnjicu kontinuiranog djelovanja za dobrobit lokalne zajednice Križevaca. Široka lepeza projekata, inicijativa i akcija koje su članice i članovi P.O.I.N.T.-a proveli tijekom gotovo dva desetljeća teško može stati u 18 kadrova, no ipak vrijedi posjetiti foto-izložbu koja će ilustrirati barem dio bogate biografije udruge”, ističu organizatori.

Otvaranje izložbe bit će večeras u 19 sati u sjedištu udruge P.O.I.N.T. na Trgu svetog Florijana 16. Izložbu će biti moguće razgledati sve do kraja rujna od ponedjeljka do četvrtka u terminima od 10 do 12 sati, dok je za eventualne preostale termine potrebna najava putem facebook stranice udruge ili festivala ili na mail kontakt@udruga-point.hr.

Ulazak slobodan.

18. Culture Shock Festival organizira Udruga P.O.I.N.T., partneri festivala su Gradska knjižnica Franjo Marković, Pučko otvoreno učilište, Turistička zajednica Grada Križevaca i Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”, a pokrovitelji festivala su Grad Križevci, Ministarstvo kulture i medija te Koprivničko-križevačka županija.