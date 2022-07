Velik interes za kreativne radionice u knjižnici

Pun pogodak su kreativne radionice koje je ovog ljeta organizirao Dječji odjel Gradske knjižnice – u četvrtak je četrdesetak klinaca došlo izraditi stolnog robota i robota pauka. Naime, knjižnica je za učenike od prvog do šestog razreda osmislila i pripremila aktivnosti za vrijeme ljetnih praznika i to svaki utorak i četvrtak od 11 do 12 sati. Ovaj tjedan teme su Sunčev sustav i vožnja pčelama, a do kraja srpnja izrađivat će zrakoplove na solarni pogon i još puno toga. Sve radionice su besplatne, materijal osigurava knjižnica, a prethodna najava nije potrebna.