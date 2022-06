Ništa od zgrade na mjestu bivšeg kina

Nova stambena zgrada s poslovnim prostorima na mjestu nekadašnjeg kina, film je koji Križevčani neće tako skoro gledati. Naime, raskida se ugovor o zajedničkom ulaganju u izgradnju stambene zgrade na uglu Šenoine i Frankopanske ulice koji je Grad Križevci prije dvije godine sklopio s tvrtkom Rumenjak, potvrdio je to Ured gradonačelnika za portal Križevci.info nakon još jednog upita na temu zgrade bivšeg kina. O radovima koji nikad nisu ni počeli pisali smo i prošle godine kad nam je iz Grada odgovoreno da je investitor uredno platio jamčevinu i dostavio terminski plan gradnje te da rokovi nisu prekoračeni. Investitor se, naime, obvezao izraditi idejni projekt u roku od šest mjeseci od dana potpisa ugovora, a u roku od 12 mjeseci morao je izraditi glavni projekt, ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu te završiti radove u roku od 36 mjeseci od dana potpisa ugovora.

Idejni projekt za investitora je izradila tvrtka Arting i prema njemu je u novoj zgradi trebalo biti 16 stanova, pet poslovnih prostora i 20 parkirališnih mjesta. Napravljena je i primopredaja stana i zgrade kina između Grada i investitora, a čitava priča sad je, nakon dvije godine, propala.

O prostoru za koji su Križevčani emotivno vezani raspravljalo se na više sjednica prošlog saziva Gradskog vijeća koje je donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za iskazivanje interesa za zajedničko ulaganje u izgradnju stambene zgrade na gradskom zemljištu. Prema njoj je Grad Križevci sa zgradom kina koja je procijenjena na 131.873,20 eura ušao u zajedničku investiciju, a zauzvrat je investitor trebao izgraditi stambenu zgradu u kojoj bi Gradu pripao stambeni prostor. Da radovi ne idu prema planu, bilo je jasno još prošle godine kad je oko zgrade kina, na prostoru gdje je trebalo niknuti veliko gradilište, uređena nova pješačka staza.

Raskidom ugovora priča se vraća na početak i gradski vijećnici će očito opet raspravljati o ovom zapuštenom gradskom prostoru koji postaje i opasan za prolaznike. Zašto je i kad tvrtka Rumenjak odustala od izgradnje stambene zgrade s poslovnim prostorima i to u doba kad na području grada raste nekoliko novih zgrada čiji se stanovi brzo prodaju, čak i prije no što budu izgrađeni i unatoč porastu cijene novosagrađenog kvadratnog metra, pitali smo investitora, no odgovor do zaključenja ovog teksta nije stigao.