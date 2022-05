Danas i sutra akcija prikupljanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji za Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira akciju prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi i to danas 4. svibnja od 12 do 18 i sutra od 9 do 13 sati u hotelu Kalnik na Trgu Svetog Florijana 15. Pozivaju i sve punoljetne osobe da dođu i po prvi puta se priključe mreži darivatelja kako bi se proširio krvotok solidarnosti.

Darivanje krvi odvija se na siguran način, a nošenje zaštitne maske je obavezno.