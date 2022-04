Sva četiri križevačka boksača osvojila medalje na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske

Križevčanin Matija Berend iz Boksačkog kluba Ronin prvak je Hrvatske drugu godinu zaredom. Jučer je u finalu Prvenstva Hrvatske za juniore u kategoriji do 60 kg u Zagrebačkom boksačkom centru pobijedio Matu Jukića i time potvrdio svoje mjesto u reprezentaciji. Osim Matije, još su dva križevačka boksača nastupala u finalima, i to Karlo Tokalić u kategoriji do 75 kg i Damjan Čusek u kategoriji do 80 kg. Tokalić je podijeljenom odlukom sudaca izgubio od Danijela Dukića i osvojio srebrno odličje. “Izuzetno mi je drago zbog Karla jer je najveći radnik koji sam ikada sreo. Meč je mogao otići i na drugu stranu, ali ne mogu biti objektivan kad se radi o mojem borcu“, poručio je trener Hrvoje Pečarić. Čusek je također osvojio srebro u meču protiv Karla Radmana, a Luka Štefoić je dan ranije osvojio brončano odličje.

Križevački klub imao je najviše predstavnika u juniorskim finalima i trener Pečarić je zato ponosan na svoje dečke jer su pokazali da se radom može uspjeti iako dolaze iz malog grada u kojem nema boksačke tradicije. Sva četiri boksača s natjecanja su se vratila s medaljama pa je križevački klub od jučer bogatiji za zlato, dva srebra i broncu.