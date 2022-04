U knjižnicu stigao prvi roman Quentina Tarantina

Dugo iščekivani prozni prvijenac Quentina Tarantina! Urnebesno zabavan, brutalan i povremeno šokantan roman temeljen na njegovu filmu nagrađenom Oscarima.

Iz recenzije New York Timesa: „Prvi roman Quentina Tarantina, posudimo frazu iz njegovog romana, jest jako ukusan napitak… Odlučio je još jednom ispričati priču, a usput ostaviti i mjesta za ono do čega mu je stalo – stare filmove, muško prijateljstvo, priču o osveti i iskupljenju, glazbi i stilu. Pri tome ostavlja dojam kako je pričanje priče koja se čita u dahu lagan pothvat, ali upravo je to najteži trik od svih.“

