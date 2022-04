Božanstvena komedija, Ezop i drugi novi naslovi u knjižnici

Ali o tome se rijetko govori jer proturječi priči koju nam serviraju cijeli život, a to je da želite li biti dobra osoba, uvijek vam potrebe drugih trebaju biti prioritet, a ako postavite sebe i svoje potrebe na prvo mjesto, sebični ste. No granice su nam potrebne kako bismo se zaštitili od manipulacije, izluđivanja, nepoštovanja i zlostavljanja. One povećavaju osjećaj samosvijesti i omogućuju vam da sagradite čvrst identitet. U knjizi Užitak sebičnosti svjetski poznata životna trenerica Michelle Elman poučit će vas vještini zdravog određivanja i pridržavanja granica. Postavljanje čvrstih granica poučit će druge kako se trebaju ponašati prema vama, izbacit će iz vašeg života nepotrebne napetosti i toksične odnose te vam omogućiti da sebe i druge volite na najbolji mogući način.

