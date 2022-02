Mlada križevačka umjetnica Nicole Jakopic u ponedjeljak otvara svoju prvu izložbu

Nicole Jakopic mlada je križevačka umjetnica koja nevjerojatnom lakoćom koristi digitalni medij kako bi prikazala ono što voli, što ju zanima i veseli. Koristi nježne boje i blage kontraste koji njezinim radovima daju posebnu finoću. Svojim specifičnim stilom, koji bi se najjednostavnije mogao usporediti s japanskom anime/manga estetikom, Nicole prikazuje vedre likove, bića i ambijente.

Svoje radove Nicole će prikazati na izložbi ‘Amicus certus’, svojoj prvoj, a čije će se otvorenje održati u ponedjeljak, 28. veljače, s početkom u 19 sati u društvenom centru Future Hub Križevci, na Trgu svetog Florijana 16. U ovom prostoru, otvorenom u listopadu 2021., već su upriličene tri izložbe, tako da se ovaj prostor profilirao kao vrlo pogodan za održavanje izložbi.

“Živimo u zanimljivom vremenu u kojem se digitalna stvarnost sve više izjednačava s tradicionalnom i proširuje digitalnim sadržajem. Granice između klasične i digitalne umjetnosti se brišu. Nestaje jasna granica između filma, dizajna, likovnih umjetnosti, gaminga, glazbe… Zanimljivo je da su i radovi koje Nicole stvara inspirirani gaming kulturom (igra “Brawl Stars”). Nicole je ovo prva izložba, ali vjerujem da nije posljednja i da će ih biti još mnogo. Ovim putem želim joj čestitati i poželjeti puno uspjeha u daljnjem radu i istraživanju svijeta digitalne umjetnosti”, rekao je u najavi izložbe Ivan Ivanović, koji će održati i uvodnu riječ na izložbi.

Izložba ‘Amicus certus’ organizirana je uz podršku udruge P.O.I.N.T., a bit će otvorena do 9. ožujka i to u terminima od ponedjeljka do petka od 10 do 16 sati.