Križevci u filateliji – otvorena izložba u Likovnoj galeriji

Od jučer se u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja može razgledati izložba poštanskih maraka, štambilja i omotnica pod nazivom “Križevci u filateliji – iz zbirke Vladimira Palošike”. Palošika je radio kao upravitelj poštanskog ureda u Sv. Petru Orehovcu i godinama je predlagao izdavanja prigodnih poštanskih maraka u spomen na povijesne osobe i obljetnice iz križevačke povijest. Dio svoje vrijedne filatelističke zbirke pred dvije je godine darovao Gradskom muzeju Križevci. Zbirka obuhvaća prigodne poštanske omotnice, marke i žigove vezane za prošlost Križevaca, znamenite osobe i događaje iz našega kraja, te predstavlja vrijedan doprinos ne samo filateliji, već i poznavanju povijesti Križevaca i okolice.

“Filatelija uz sport zauzima visoko mjesto interesa svih dobnih skupina, stupnjeva obrazovanja i socijalnog statusa ljudi diljem svijeta“, naveo je Palošika u predgovoru kataloga za svoju izložbu uz podatak da, od 1840. kad je u Engleskoj izdana prva poštanska marka na svijetu, a 1850. prva marka u Habsburškoj monarhiji, interes za filateliju nije opao usprkos napretku novih tehnologija i društvenih mreža. Prema Stjepanu Zdenku Brezariću prva prigodna poštanska marka s motivom križevačke okolice bila je jedna od tri marke koju je 7. i 13. srpnja 1951. izdala Federativna Narodna Republika Jugoslavija za zračnu poštu XII. kongresa Međunarodne unije planinara na Bledu, kad se uz motive Kopaonika i Triglava našao naš Kalnik.

Izložba ostaje otvorena do 19. ožujka i može se razgledati od ponedjeljka do petka od 10 do 13 sati, subotom od 10 do 12 sati, te utorkom i četvrtkom od 17 – 19 sati. Ulazak je besplatan.