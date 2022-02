(FOTO) Otvorena izložba Nasljeđe Marcela pl. Kiepacha

U Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci danas je otvorena izložba „Nasljeđe Marcela pl. Kiepacha“ čime je započelo obilježavanje ovogodišnjih Dana Marcela pl. Kiepacha.

Okupljene je na početku pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Križevci Tea Hatadi te zahvalila gospođi Grozdani Meri Jakopčić koja je za potrebe ove izložbe ustupila fotografije obitelji Kiepach iz privatne arhive njenog djeda koji je tada bio službeni vozač ove cijenjene obitelji.

Pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel uputio je zahvalu svima koji sudjeluju u ovogodišnjoj manifestaciji te pozivao sugrađane koji su bili na neki način povezani s obitelji Kiepach da se jave kako bi još više oplemenili sadržaj o Marcelu pl. Kiepachu.

Zadovoljstvo što se unatoč situaciji s koronavirusom održavaju još jedni Dani Marcela pl. Kiepacha istaknuo je zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško: „Hvala Gradskom muzeju i Gradskoj upravi na dobroj suradnji te otvaram ove Dane i pozivam sve da iskoriste ovu priliku i educiraju se o Marcelu pl. Kiepachu.“

Nakon otvorenja izložbe gospođa Grozdana Meri Jakopčić pričala je o izloženim dokumentima i fotografijama kao i o dojmovima svog oca o radu kod obitelji Kiepach napomenuvši kako je otac uvijek iznimno pozitivno pričao o ovoj obitelji.

Izložba ostaje otvorena do četvrtka, 10. veljače, a pogledati ju možete od 10,00 do 13,00 sati. Marcel pl. Kiepach rođen je u Križevcima 12.02.1894. godine i bio je veliki izumitelj na polju elektrotehnike. Već sa 16 godina postaje poznat po svojim izumima koje patentira u nekoliko država te je nazvan „čudom od djeteta“.

I ove godine pripremljena su edukativna predavanja, radionice i izložbe, a program će trajati od 7. do 11. veljače.