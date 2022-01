Najveću buru mogla bi podići uredba o vodi

Od dvanaest točaka 6. sjednice Gradskog vijeća, koja će se održati danas u kino-dvorani u Razvojnom centru i tehnološkom parku, najviše rasprave očekuje se pod točkom 7. koja se odnosi na nedavno donesenu Uredbu o uslužnim područjima prema kojoj bi križevačke Vodne usluge trebale pripasti poduzeću Koprivničke vode. Vladina odluka izazvala je reakcije javnosti i medija, a osmero oporbenih vijećnika svojim je potpisom tražilo hitnu sjednicu Gradskog vijeća i donošenje zaključka o toj uredbi.

“Prijedlog zaključka još nismo dobili, a li moram reći da ništa još nije gotovo i ništa se neće dogoditi bez Gradskog vijeća“, rekao je gradonačelnik Mario Rajn. Podsjetimo, Vlada je prijedlog odluke prema kojoj bi križevačka tvrtka izgubila status vodnog isporučitelja i isporuku vode preuzela koprivnička tvrtka, jesenas ponudila na javnu raspravu. Kao kriterij za status isporučitelja vode uzeta je količina isporučene vode u referentnoj godini za koju je odabrana 2018., a upravo te godine osnovane su Vodne usluge, nakon što je okončan sudski spor s tadašnjim načelnikom Općine Kalnik koji se nije slagao s postupkom razdvajanja Vodnih usluga iz Komunalnog poduzeća. Osim toga, u razvoj vodovodne mreže nije se gotovo uopće ulagalo godinama iako je bivša gradska vlast pred svake izbore obećavala upravo vodu, primjerice cijelom apatovečkom kraju koji, da apsurd bude veći, leži na izvorima vode.

“Priključci na toj sjevernoj strani počeli su se spajati na mrežu tek krajem prošle godine i prave efekte toga, odnosno povećanje isporuke, bilježit ćemo ove godine. Također, drastično se povećao broj priključaka u općini Sveti Ivan Žabno. Svi oni doprinose našem rezultatu i činjenica je da je u zadnje četiri godine eksponencijalno porastao broj novih priključaka. lani ij je spojeno više od 220“, rekao je Rajn. Osim toga, kaže, već je i prije trebalo modernizirati sustav, zamijeniti salonitne cijevi i smanjiti gubitke, što se u gradu radi od prošle godine. “Kao predsjednik skupštine Vodnih usluga, tvrdim da je tvrtka dobro organizirana, raste broj priključaka i u konačnici rastu prihodi. Naravno, treba istaknuti da čak 30 posto križevačkog područja još uvijek nije pokriveno vodovodnom mrežom“, rekao je gradonačelnik.

S istim problemom muče se i druge sredine, Ivanec najavljuje referendum, a nikome nije jasno kako je to Vlada zamislila da jedinice lokalne samouprave, kao većinski vlasnici, ostanu bez tvrtki koje su stvarale, ali i bez mogućnosti upravljanja razvojem vodoopskrbe i odvodnje na svojim područjima. Križevci su, rečeno je na konferenciji za medije uoči današnje sjednice Gradskog vijeća, poduzeli sve zakonom propisane radnje koje se tiču komunikacije s nadležnim tijelima, a na službeni komentar na javnom savjetovanju nisu dobili pisani odgovor. No dolaze usmena pojašnjenja pa i ucjene.

“Rečeno nam je da se moramo spojiti, a ako to ne učinimo da zaboravimo na financiranje. I to baš u trenutku kad su potpisani projekti za aglomeracije. Nije to samo tiha ucjena, nego i glasna“, rekao je Rajn i dodao da su razvijanje vodovodne mreže stopirale političke opcije u gradu u doba spora s Općinom Kalnik, a sad to pokušavaju predstaviti kao problem ove gradske administracije.