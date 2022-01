Modeci čitali poeziju na prvi dan snijega

Ljubitelji poezije, učenici šestih, sedmih i osmih razreda Osnovne škole Ljudevita Modeca jučer su ispred škole čitali svoje stihove u sklopu festivala “50 pjesama za snijeg”, koji je u Križevcima održan drugi put. Festival je pod nazivom “50 Poems For Snow” pokrenuo Saša Šimpraga 2012. i otada se raširio po Europi i Sjevernoj Americi. Zanimljivo je da se datum događanja ne zna unaprijed niti se on održava na isti dan u svim gradovima, već termin određuje snijeg – poezija se čita u nekom parku i to noću na dan prvog obilnijeg snijega. Naši učenici spremni su već mjesecima, ali zbog prijevoza je nemoguće organizirati noćno čitanje pa su ga odradili po danu. Ipak, mama jedne učenice dobila je zadatak probuditi svoju kćer ako počne sniježiti pa je djevojčica svoju pjesmu uspjela pročitati i snimiti kako je i zamišljeno – u noći pod snijegom.

Učenici su dosad nagrađivani za svoje radove, primjerice na literarno-likovnom natječaju “Poj riči materinske” 2019. Dorotea Zidarić je dobila nagradu za pjesmu “Moj jezik”, na tom istom natječaju 2021. učenica Ivona Sokač nagrađena je za pjesmu “Te čudesne riječi”, a pjesma Pauline Aleksa “Život naglavačke” je pohvaljena, dok je Mirjam Balen nagrađivana na literarnim natječajima za priče. Čitali su još Magdalena Božić, Lana Gršić, Sara Juršetić, Ema Novosel, Marin Vručina, Lucija Valjak, Nika Šver, Lina Blažinčić, Vito Kemenović, Lena Šver i Jakov Jakopec. Susret se svake godine posvećuje nekom pjesniku, ove godine to je portugalski autor Fernando Pessoa pa se čitaju i njegove pjesme. Osim čitanja poezije, festival ukazuje i na klimatske promjene zbog kojih ima sve manje snijega tamo gdje ga je nekad bilo u izobilju. Križevačku verziju ovog međunarodnog festivala organizirala je Tea Hatadi iz Gradskog muzeja Križevci s nastavnicama Martinom Valec-Rebić i Danijelom Zagorec.