Kalendar aktivnosti na Future Hubu za siječanj

Siječanjske aktivnosti na Future Hubu otvorilo je promatranje nebeskih fenomena teleskopom, posebno Merkura, i to s najviše točke Ratarne, a nastavlja se kontinuiranim programima i radionicama. Do kraja mjeseca otvoren je natječaj za likovne i literarne radove pod nazivom “Kako zamišljaš svemir? na kojem učenici osnovnih škola mogu slikom ili riječju izraziti svoju viziju Svemira, neotkrivene svjetove, galaksije, zvijezde ili crne rupe. Radovi se mogu slati poštom ili donijeti osobno u društveni centar Future Hub Križevci koji se nalazi na adresi Trg svetog Florijana 16 (nova zgrada u dvorištu iza Gradske knjižnice) do 31. siječnja 2022. Likovne i literarne radove koji najbolje uspiju prikazati temu, pokazat će javnosti na izložbi u veljači u društvenom centru, a tri najuspješnija autora će i nagraditi.

Future Hub Križevci – kalendar aktivnosti za siječanj

7.1. petak u 16:30: Promatranje Merkura, Ratarna

8.1. subota u 17: Fizika Svemira, prostor FHK

10.1. ponedjeljak u 19: Programiranje računalnih igara uz Python, prostor FHK

11.1. utorak u 17: Radijska emisija “Ne dirajte mi krugove”, Radio Križevci, 96.6 MHz

15.1. subota u 17: Fizika Svemira, prostor FHK

17.1. ponedjeljak u 19: Programiranje računalnih igara uz Python, prostor FHK

18.1. utorak u 17: Radijska emisija “Ne dirajte mi krugove”, Radio Križevci, 96.6 MHz

19.1. srijeda u 19: Osnove elektrotehnike kroz praksu i eksperimente, prostor FHK

22.1. subota u 17: Fizika Svemira, prostor FHK

24.1. ponedjeljak u 19: Programiranje računalnih igara uz Python, prostor FHK

25.1. utorak u 17: Radijska emisija “Ne dirajte mi krugove”, Radio Križevci, 96.6 MHz

29.1. subota u 17: Fizika Svemira, prostor FHK

31.1. ponedjeljak u 19: Programiranje računalnih igara uz Python, prostor FHK

Vrijednost projekta Future Hub Križevci je 1.779.092,12 kuna koje su odobrene iz operativnog programa

Učinkoviti ljudski potencijali u sklopu natječaja „Prostori sudjelovanja – Razvoj programa revitalizacije

prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Projekt Future Hub Križevci

sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izložena u

ovom tekstu isključiva su odgovornost Udruge P.O.I.N.T. Križevci i ni na koji se način ne smatra da

odražavaju stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za

razvoj civilnoga društva.