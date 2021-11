U Križevcima traje izložba posvećena Danteu

U atriju Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci, od jučer se može pogledati izložba “Dante 700: I u paklu može biti dobro?”, posvećena sedamstotoj obljetnici smrti pjesnika, političara i tvorca književnog talijanskog jezika – Dantea Alighierija.

Izložena su djela umjetnika s područja cijele Hrvatske koja su odabrana na javnom natječaju koji su organizirali Gradski muzej Križevci i Akademija likovne umjetnosti, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH, Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije te uz podršku Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci, Turističke zajednice Križevci, HDLU-a i ULUPUH-a. Odabrani umjetnici izrazili su se širokim spektrom likovnih jezika pa su izložene skulpture od gline, drva, metala i stakla, više konceptualnih radova i instalacija, tapiserije, fotografije te dekorativna keramika. Izložba se može razgledati svaki radni dan do 11. prosinca od 10 do 13 i od 17 do 19 sati, subotom od 10 do 12 sati.

UNESCO je 2021. proglasio godinom obilježavanja sedamstote obljetnice smrti Dantea Alighierija, koji je svoje stihove zapisivao govornim jezikom, približio književnost običnom čovjeku. Njegovo najpoznatije djelo je “Božanstvena komedija”, epski spjev koji se smatra posljednjim velikim djelom napisanim u srednjem vijeku, nakon kojeg nastupa književno razdoblje renesanse.