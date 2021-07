Večeras besplatan crtić – ni kiša neće potjerati Vrapčića Richarda

Subota je dan za kino, bar su nas tako naviknuli Pučko otvoreno učilište, Grad Križevci i Robin trgovine koji zajednički priređuju 4. Robin ljetno kino na Nemčiću. Sigurno je to da je večeras na rasporedu animirani film Vrapčić Richard, a organizatori su isplanirali dvije verzije događaja – na Nemčićevom trgu i u prostoru novog Kina Križevci.

Ako vrijeme bude suho, Nemčić će od 16 i 30 napuniti napuhanci i zabavne igre za djecu uz koncert grupe Kids from the sky i, čim padne mrak, projekciju crtića. No s obzirom na vremensku prognozu, vjerojatnija je verzija s kišom i onda se zabavne aktivnosti za djecu otkazuju, a projekcija filma se pušta u novom Kinu Križevci, u prostoru Razvojnog centra i tehnološkog parka, od 20 sati.